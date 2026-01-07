케이신 서비스 구매 관리자 지수(PMI)는 중국의 서비스 부문 상태에 대한 개요를 제공합니다. 이 지수는 400개 이상의 서비스업 업체의 구매 담당자를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 기업은 표준 산업 분류에 따라 중국의 GDP에 대한 기여도에 따라 선정됩니다.

지표는 국제마킷기관에서 산출한 구매관리자 지수 계열을 말합니다. 이 에이젼시는 중국 미디어 그룹인 케이신과 협력합니다.

설문 참가자들은 지난 한 달 동안 다양한 지표가 개선되었는지, 악화되었는지, 아니면 변하지 않았는지, 그들의 회사의 변화를 평가하기 위해 설문조사를 실시합니다. 서비스 부문 설문지에는 비즈니스 활동, 신규 주문, 지불 및 수령 가격, 고용 및 비즈니스 전망에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 설문조사를 바탕으로 확산지수를 작성하며, 이러한 확산지수를 이용하여 최종 서비스업 PMI를 산출합니다.

개별 분산 하위 지수는 주요 지표로 작용할 수 있습니다. 다른 지표보다 이른 구매 관리자는 납품, 주문 및 기타 중요한 경제 매개변수와 관련된 변화를 느낍니다. 따라서 시장 상태에 대한 그들의 추정치는 다른 통계치보다 더 일찍 나오는데, 이는 일반적으로 상황이 바뀐 후에 계산됩니다.

수치가 50을 초과하면 서비스 부문 활동이 전반적으로 증가하며, 50보다 작으면 감소한다는 것을 나타냅니다. 서비스 PMI의 성장은 중국 서비스 산업의 발전을 시사합니다. 이는 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: