비농업 생산성 q/q는 실제 노동 효율과 소요 근로 시간 간의 비율을 반영합니다. 이 지표는 해당 분기별 근로시간당 생산되는 재화나 용역의 양이 기존과 비교하여 변동한 것으로 계산합니다. 계절적으로 변동하는 국내총생산(GDP)으로 인해 농업은 계산에 포함되지 않습니다.

계산은 통계기관에 의해 수행된 조사와 경제센서스의 자료에 기초합니다.

데이터는 경제 분석, 예측 및 가격 분석, 민간 기업 정책 및 정부 프로그램 준비, 생산에 도입될 수 있는 기술 혁신 평가 등에 사용됩니다.

그러나 노동 생산성은 생산에 대한 노동 기여의 순수한 표현으로 해석되어서는 안 됩니다. 또한 노동 특성 변화, 기술 관리, 생산 조직, 자원 할당 및 기술 수준과 같은 수많은 기타 요소들을 반영합니다.

비농업 생산성의 증가는 생산 능력의 사용 효율성이 더 높다는 것을 나타냅니다. 인건비가 기업 지출에서 중요한 부분을 차지하기 때문에 높은 생산성은 적은 인건비로 소비자의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 이는 단기적인 생산 성장으로 이어질 수 있습니다. 그러므로, 지수 성장은 미국 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

