Markit 서비스 PMI는 지정된 달의 미국 서비스 부문의 비즈니스 상황 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 미국 서비스 부문의 민간 기업에서 근무하는 구매 관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 기반으로 합니다.

구매가 회사의 서비스 생산 활동에 선행되기 때문에 구매 관리자는 종종 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사를 위한 샘플을 선정합니다.

Unlike ISM이 발행한 PMI와 달리 Markit PMI는 민간 기업의 정보만 포함하고 있습니다. 구매 관리자는 설문지를 작성하여 작업의 주요 매개 변수를 다음과 같이 규정합니다:

기업 활동

새주문

백로그

생산 가격

투입물가

고용

단기 기업활동 전망

응답자는 위의 매개변수가 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 보여주는 상대적 추정치를 제공해야 합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다. 지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

서비스 부문 PMI는 미국 경제학자들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 이는 국가 GDP에서 가장 큰 비중을 차지하는 전체 서비스 부문을 포괄하는 운영 정보를 제공합니다. 그것은 서비스 부문 활동과 인플레이션을 보여주는 선행 지표로 해석됩니다. 서비스 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: