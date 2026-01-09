노르웨이 산업 생산 y/y (Norway Industrial Production y/y)
산업 생산 y/y는 1년 전 같은 달에 비해 해당 달의 노르웨이 산업 기업 생산량의 변화를 나타내는 지표입니다.
생산 지수는 국가 경제 상태를 모니터링하기 위해 계산된 단기 통계의 일부입니다. 또한, 노르웨이 분기별 국가 수지의 일부이므로 GDP 계산에 기여합니다.
이 지수는 노르웨이 중앙통계국이 1,600개 기업을 대상으로 실시한 월간 조사에 기초하여 계산됩니다. 조사는 의무적이며 자료를 제공하지 않는 기업은 벌금을 부과받을 수 있습니다.
출력은 회사 운영 부문에 따라 두 가지 변수로 평가됩니다. 농업, 광업 및 기타 산업의 경우, 물리적 생산량을 측정합니다. 섬유, 인쇄 및 유사 산업과 같은 기타 산업의 경우 생산량을 근로 시간으로 측정합니다.
산업생산지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 경제 발전의 초기 변화를 평가하고 노르웨이 GDP를 예측하는 데 사용합니다.
생산 증가는 국가 경제의 성장을 의미하며 따라서 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 것으로 간주됩니다.
"노르웨이 산업 생산 y/y (Norway Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
