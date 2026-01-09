캘린더섹션

경제 달력

국가

노르웨이 산업 생산 y/y (Norway Industrial Production y/y)

국가:
노르웨이
NOK, 노르웨이 크론
소스:
노르웨이 통계청 (SSB) (Statistics Norway (SSB))
분야:
비즈니스
낮음 2.0% 0.0%
5.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.4%
2.0%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

산업 생산 y/y는 1년 전 같은 달에 비해 해당 달의 노르웨이 산업 기업 생산량의 변화를 나타내는 지표입니다.

생산 지수는 국가 경제 상태를 모니터링하기 위해 계산된 단기 통계의 일부입니다. 또한, 노르웨이 분기별 국가 수지의 일부이므로 GDP 계산에 기여합니다.

이 지수는 노르웨이 중앙통계국이 1,600개 기업을 대상으로 실시한 월간 조사에 기초하여 계산됩니다. 조사는 의무적이며 자료를 제공하지 않는 기업은 벌금을 부과받을 수 있습니다.

출력은 회사 운영 부문에 따라 두 가지 변수로 평가됩니다. 농업, 광업 및 기타 산업의 경우, 물리적 생산량을 측정합니다. 섬유, 인쇄 및 유사 산업과 같은 기타 산업의 경우 생산량을 근로 시간으로 측정합니다.

산업생산지수는 국가의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 경제 발전의 초기 변화를 평가하고 노르웨이 GDP를 예측하는 데 사용합니다.

생산 증가는 국가 경제의 성장을 의미하며 따라서 노르웨이 크론 시세에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"노르웨이 산업 생산 y/y (Norway Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.0%
0.0%
5.1%
10월 2025
5.1%
16.6%
20.7%
9월 2025
20.6%
-2.3%
1.7%
8월 2025
1.7%
-4.2%
-3.4%
7월 2025
-3.5%
-4.2%
-7.2%
6월 2025
-7.1%
1.8%
-0.4%
5월 2025
-0.4%
-1.0%
0.3%
4월 2025
0.3%
-1.0%
-3.2%
3월 2025
-3.2%
-5.9%
-0.1%
2월 2025
0.0%
-10.5%
-6.5%
1월 2025
-6.5%
-0.3%
0.3%
12월 2024
0.3%
3.8%
0.5%
11월 2024
0.5%
4.9%
2.1%
10월 2024
2.1%
-0.6%
-0.5%
9월 2024
-0.5%
4.1%
6.0%
8월 2024
6.0%
7.8%
10.1%
7월 2024
10.1%
29.6%
14.9%
6월 2024
14.9%
8.5%
6.0%
5월 2024
5.9%
-19.0%
3.4%
4월 2024
3.4%
22.5%
4.6%
3월 2024
4.6%
-8.7%
2.0%
2월 2024
1.8%
13.4%
8.3%
1월 2024
8.3%
-1.2%
7.8%
12월 2023
-1.0%
-2.6%
-6.2%
11월 2023
-6.2%
-13.7%
-9.1%
10월 2023
-17.7%
-24.2%
-20.1%
9월 2023
-20.1%
-12.8%
-8.7%
8월 2023
-8.7%
3.8%
-1.5%
7월 2023
-1.5%
-8.8%
-11.0%
6월 2023
-11.0%
-12.0%
-11.1%
5월 2023
-11.1%
-6.6%
-4.9%
4월 2023
-4.7%
-2.5%
-5.4%
3월 2023
-5.4%
-0.2%
-6.0%
2월 2023
-6.0%
-1.2%
-6.6%
1월 2023
-6.6%
-1.8%
0.0%
12월 2022
0.0%
5.9%
4.5%
11월 2022
4.5%
1.1%
3.5%
10월 2022
3.5%
0.3%
0.9%
9월 2022
0.9%
5.4%
4.7%
8월 2022
4.7%
0.7%
1.8%
7월 2022
1.8%
2.4%
2.3%
6월 2022
2.3%
4.1%
4.9%
5월 2022
5.1%
2.3%
3.0%
4월 2022
3.0%
2.0%
3.0%
3월 2022
3.0%
-0.7%
1.6%
2월 2022
1.6%
1.4%
0.2%
1월 2022
0.2%
3.3%
2.0%
12월 2021
1.8%
-0.8%
2.3%
11월 2021
2.3%
5.2%
6.9%
10월 2021
6.9%
4.2%
7.9%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드