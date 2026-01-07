미국 공장 주문 m/m (United States Factory Orders m/m)
|중간
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-1.2%
|
1.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
공장 주문 수 m/m 표시기는 해당 달에 미국 기업이 받은 내구재 및 비내구재의 주문량이 전월에 비해 변동했음을 나타냅니다.
공산품의 신규 주문은 모두 계산에 포함됩니다. 여기서 주문은 향후 배송 시 즉시 상품을 구매하겠다는 의사 메시지입니다. 이 통계에는 의무 법률 문서(계약서, 서신, 수표 등)로 확인된 주문만 포함됩니다. 취소된 주문은 보고서에 포함되지 않습니다.
가공 데이터는 매월 5억 달러 이상의 납품 실적을 가진 산업체를 대상으로 한 설문조사에서 얻을 수 있습니다. 그러나 표본의 대표성을 높이기 위해 신중하게 선정된 중소기업도 조사 대상에 포함됩니다.
이 지표는 미국 산업 분야의 활동을 특징짓는 소위 M3 보고서에 포함되어 있습니다. 주문 수와 더불어, 상품의 재고량도 고려됩니다. M3는 생산 활동의 단기 예측에 사용됩니다.
주문 수 증가는 공산품에 대한 소비자 수요의 간접적인 특성입니다. 그것은 가까운 미래에 생산 활동의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 이것은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 공장 주문 m/m (United States Factory Orders m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
