남아프리카공화국 국제총준비금은 외환 및 통화 금 보유고, 특별인출권, IMF의 외환보유고 및 달러로 표시된 기타 자산의 총 가치를 측정합니다.

국제총보유고(GIR)는 남아프리카 공화국 준비은행이 저장 및 관리하는 외화 화폐를 포함하며, 이 화폐는 통화 정책 조치의 실행, 대외 부채의 자금 조달, 국가 환율 및 기타 목적에 영향을 미치기 위한 자금 개입을 위해 사용할 수 있습니다. 이것은 금융 자산입니다.

남아프리카공화국의 국제준비금은 남아프리카공화국준비은행이 관리하고 있는데, 남아공의 국제준비금은 최적의 준비금 수준을 유지하는 것이 목표입니다.

이 지표가 ZAR 시세에 미치는 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다. 외환보유고의 성장은 남아프리카 공화국의 인플레이션 목표에 따라 랜드를 지원하거나 압박하는 수단이 될 수 있습니다.

