남아프리카 공화국 총 외화 보유고 (South Africa Gross International Reserves)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 공화국 준비은행 (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
분야:
통화
낮음 $​72.068 B
$​71.550 B
마지막 발표 실제 예측 이전
이전
$​72.419 B
$​72.068 B
다음 발표 실제 예측 이전
이전
남아프리카공화국 국제총준비금은 외환 및 통화 금 보유고, 특별인출권, IMF의 외환보유고 및 달러로 표시된 기타 자산의 총 가치를 측정합니다.

국제총보유고(GIR)는 남아프리카 공화국 준비은행이 저장 및 관리하는 외화 화폐를 포함하며, 이 화폐는 통화 정책 조치의 실행, 대외 부채의 자금 조달, 국가 환율 및 기타 목적에 영향을 미치기 위한 자금 개입을 위해 사용할 수 있습니다. 이것은 금융 자산입니다.

남아프리카공화국의 국제준비금은 남아프리카공화국준비은행이 관리하고 있는데, 남아공의 국제준비금은 최적의 준비금 수준을 유지하는 것이 목표입니다.

이 지표가 ZAR 시세에 미치는 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다. 외환보유고의 성장은 남아프리카 공화국의 인플레이션 목표에 따라 랜드를 지원하거나 압박하는 수단이 될 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 공화국 총 외화 보유고 (South Africa Gross International Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​72.068 B
$​71.689 B
$​71.550 B
10월 2025
$​71.550 B
$​70.061 B
$​69.739 B
9월 2025
$​69.739 B
$​70.283 B
$​70.416 B
8월 2025
$​70.416 B
$​69.433 B
$​69.161 B
7월 2025
$​69.161 B
$​68.648 B
$​68.415 B
6월 2025
$​68.415 B
$​67.955 B
$​68.116 B
5월 2025
$​68.116 B
$​67.241 B
$​67.585 B
4월 2025
$​67.585 B
$​66.751 B
$​67.450 B
3월 2025
$​67.450 B
$​66.279 B
$​66.264 B
2월 2025
$​66.264 B
$​66.013 B
$​65.876 B
1월 2025
$​65.876 B
$​64.989 B
$​65.459 B
12월 2024
$​65.459 B
$​64.515 B
$​65.859 B
11월 2024
$​65.859 B
$​63.588 B
$​63.028 B
10월 2024
$​63.028 B
$​63.269 B
$​63.633 B
9월 2024
$​63.633 B
$​62.854 B
$​63.205 B
8월 2024
$​63.205 B
$​62.656 B
$​62.269 B
7월 2024
$​62.269 B
$​62.660 B
$​62.100 B
6월 2024
$​62.100 B
$​62.748 B
$​62.087 B
5월 2024
$​62.087 B
$​61.341 B
$​61.795 B
4월 2024
$​61.795 B
$​62.483 B
$​62.323 B
3월 2024
$​62.323 B
$​62.310 B
$​61.653 B
2월 2024
$​61.653 B
$​62.260 B
$​61.188 B
1월 2024
$​61.188 B
$​62.946 B
$​62.518 B
12월 2023
$​62.518 B
$​61.542 B
$​61.721 B
11월 2023
$​61.721 B
$​61.234 B
$​60.962 B
10월 2023
$​60.962 B
$​61.759 B
$​61.131 B
9월 2023
$​61.131 B
$​62.320 B
$​61.998 B
8월 2023
$​61.998 B
$​62.103 B
$​62.212 B
7월 2023
$​62.210 B
$​61.634 B
$​61.550 B
6월 2023
$​61.550 B
$​61.716 B
$​61.296 B
5월 2023
$​61.296 B
$​62.006 B
$​61.720 B
4월 2023
$​61.720 B
$​61.177 B
$​61.851 B
3월 2023
$​61.851 B
$​60.846 B
$​61.020 B
2월 2023
$​61.020 B
$​60.589 B
$​61.864 B
1월 2023
$​61.864 B
$​60.427 B
$​60.570 B
12월 2022
$​60.570 B
$​59.478 B
$​59.877 B
11월 2022
$​59.877 B
$​58.961 B
$​58.700 B
10월 2022
$​58.700 B
$​59.497 B
$​58.891 B
9월 2022
$​58.891 B
$​59.828 B
$​59.756 B
8월 2022
$​59.756 B
$​59.408 B
$​59.510 B
7월 2022
$​59.510 B
$​59.271 B
$​58.923 B
6월 2022
$​58.923 B
$​59.962 B
$​59.258 B
5월 2022
$​59.258 B
$​59.440 B
$​60.280 B
4월 2022
$​60.280 B
$​58.097 B
$​58.163 B
3월 2022
$​58.163 B
$​57.606 B
$​57.693 B
2월 2022
$​57.693 B
$​57.545 B
$​57.199 B
1월 2022
$​57.199 B
$​57.766 B
$​57.589 B
12월 2021
$​57.589 B
$​57.735 B
$​57.618 B
11월 2021
$​57.618 B
$​57.454 B
$​57.520 B
10월 2021
$​57.520 B
$​57.891 B
$​57.058 B
123
