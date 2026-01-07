ANZ 상품 가격 지수 m/m는 보고 월의 주요 수출 범주들의 전월 대비 가격 변동을 반영하는 월간 보고서입니다. 상품 수출은 뉴질랜드 경제의 중요한 부분을 차지하고 있기 때문에 기대 이상의 수치는 뉴질랜드 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"ANZ 뉴질랜드 상품 가격 지수 m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.