신차 등록 y/y는 영국에서 신규 등록된 승용차 수가 전년도 같은 달에 비해 변경된 것을 반영합니다. 매월 네 번째 근무일에 자동차제조업협회(SMTT)는 지난 한 달간 신규 등록에 대한 데이터를 발표합니다. 차량 유형, 제조업체 및 지역별로 별도의 데이터를 사용할 수 있습니다.

보고서 계산을 위한 자료는 지역 규제 당국과 보험 회사로부터 수집됩니다. 보고서에는 처음으로 번호판을 받은 신차만 포함돼 있습니다. 이미 국내 또는 해외에 등록된 차량은 보고서에서 제외됩니다. 따라서 등록 데이터는 자동차 판매를 직접 반영합니다.

지표 증가세는 소비 증가세와 국내 경제 호조세를 보여줍니다. 그러나, 자동차 판매와 등록은 환경 기준의 강화와 같은 비경제적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 지표가 통화 시세에 미치는 영향은 제한적입니다. 일반적으로 예상보다 높은 값은 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

