마킷종합구매관리자지수는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월별 요약 보고서 입니다. 이 지표는 국내 최대 민간기업에서 근무하는 구매관리자들을 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 한 것입니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다.

마킷 종합 PMI에는 민간 기업에 대한 데이터만 포함됩니다. 구매관리자들은 입출력, 가격, 고용, 생산, 신규주문 등 업무의 기본요소를 평가하는 설문지를 작성합니다. 응답자는 관련 매개변수에 대한 상대적 평가를 제공하고 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 판단합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다. 각 응답은 기업의 규모와 해당 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지수 계산에 더 큰 기여를 합니다. 최종 판독값은 계절에 따라 조정됩니다. 50을 넘으면 경제성장률을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 낮은 값은 경제 활동이 감소할 가능성을 나타낼 수 있습니다. 42 미만은 경기침체 가능성을 보여주는 지표가 될 수 있습니다. 예상보다 높은 값은 유로화 따옴표에서 양의 값으로 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 음의 값으로 볼 수 있습니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 관찰하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 스페인 전체 민간 부문의 비즈니스 활동에 대한 운영 정보를 제공하며 국가 GDP에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 대표적인 경제발전과 인플레이션 지표로 해석됩니다.

