CFTC(상품선물거래위원회)의 ZAR 비상업 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업(투자) 거래자에 의해 개설된 장기 및 단기 ZAR 포지션의 총 규모 차이를 반영합니다. 이 자료는 주로 시카고와 뉴욕증시의 미래시장 참여자들이 차지하고 있는 포지션에 해당합니다. 그래서 그 지표는 미국에서 장기 ZAR 포지션의 순 볼륨입니다.

비상업거래자는 미래나 옵션시장에서 위험회피가 아닌 포지션을 개설합니다. 이 그룹에는 투자 작업만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적이고 다른 자산과의 거래에 대해서는 비상업적이라고 정의할 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 무역업자와 분석가들이 시장 역학을 이해하는 것을 돕기 위해 순포지션과 거래약정에 대한 보고서를 발행합니다. 이러한 보고서는 FCM 브로커, 청산 회사 및 환전소에서 제공하는 포지션에 대한 데이터를 기반으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 직급 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

장기 투자성 남아프리카 공화국 랜드 포지션의 증가는 ZAR 시장 활동의 증가를 간접적으로 보여주는 것입니다. 그러나 글로벌 규모에 비해 데이터 양이 적기 때문에 가격에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

