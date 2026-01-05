브라질의 경제 달력 및 지표
개요
|GDP q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|실업률 3-개월
|5.2%
|11월 2025
|5.4%
|월별
|CPI m/m
|0.18%
|11월 2025
|0.09%
|월별
|BCB 금리 결정
|15.00%
|15.00%
|무역 수지
|$9.633 B
|12월 2025
|$5.842 B
|월별
경제 달력
2026.01.05 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.06 08:00, BRL, FIPE CPI m/m, 실제: 0.32%, 예측: 0.46%, 이전: 0.20%
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 49.1, 이전: 50.1
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 합성물 PMI, 예측: 48.2, 이전: 49.6
2026.01.06 18:00, BRL, 무역 수지, 실제: $9.633 B, 예측: $8.076 B, 이전: $5.842 B
2026.01.07 17:30, BRL, 외환 흐름
2026.01.08 11:00, BRL, FGV IGP-DI 인플레이션 지수 m/m, 예측: 0.60%, 이전: 0.01%
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -0.5%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI m/m, 예측: 0.49%, 이전: 0.18%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI y/y, 예측: 4.08%, 이전: 4.46%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI s.a. m/m, 이전: 0.12%
2026.01.12 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.13 12:00, BRL, 서비스 볼륨 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.3%
2026.01.13 12:00, BRL, 서비스 볼륨 y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.2%
2026.01.14 17:30, BRL, 외환 흐름
2026.01.15 12:00, BRL, 소매판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.15 12:00, BRL, 소매 판매 y/y, 예측: -1.9%, 이전: 1.1%
2026.01.15 13:00, BRL, ANFAVEA 자동차 생산 m/m
2026.01.15 13:00, BRL, ANFAVEA 자동차 판매 m/m
경제지표
|CFTC BRL 비상업적 순 포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|GDP q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|GDP y/y
|1.8%
|3 Q 2025
|2.4%
|분기별
|노동
|실업률 3-개월
|5.2%
|11월 2025
|5.4%
|월별
|가격
|CPI m/m
|0.18%
|11월 2025
|0.09%
|월별
|CPI s.a. m/m
|0.12%
|11월 2025
|0.07%
|월별
|CPI y/y
|4.46%
|11월 2025
|4.68%
|월별
|FGV IGP-DI 인플레이션 지수 m/m
|0.01%
|11월 2025
|-0.03%
|월별
|FGV IGP-M 인플레이션 지수 m/m
|-0.01%
|12월 2025
|0.27%
|월별
|FIPE CPI m/m
|0.32%
|12월 2025
|0.20%
|월별
|PPI m/m
|-0.48%
|10월 2025
|-0.24%
|월별
|PPI y/y
|-1.82%
|10월 2025
|-0.39%
|월별
|월중 CPI m/m
|0.25%
|12월 2025
|0.20%
|월별
|월중 소비자 물가 지수(CPI) y/y
|4.41%
|12월 2025
|4.50%
|월별
|통화
|BCB 금리 결정
|15.00%
|15.00%
|BCB 은행 대출 m/m
|N/D
|10월 2025
|1.1%
|월별
|BNDES 장기금리 TJLP
|9.19%
|1 Q 2026
|9.07%
|분기별
|외국인 직접투자
|N/D
|10월 2025
|$10.671 B
|월별
|외환 흐름
|N/D
|무역
|무역 수지
|$9.633 B
|12월 2025
|$5.842 B
|월별
|현재 계정
|N/D
|10월 2025
|$-9.774 B
|월별
|정부
|명목 예산 수지
|N/D
|10월 2025
|R$-102.185 B
|월별
|순부채 - 국내총생산(GDP) 비율
|N/D
|10월 2025
|64.8%
|월별
|예산 수지
|N/D
|10월 2025
|R$-17.452 B
|월별
|비즈니스
|ANFAVEA 자동차 생산 m/m
|N/D
|11월 2025
|월별
|ANFAVEA 자동차 판매 m/m
|N/D
|11월 2025
|월별
|BCB IBC-Br 경제활동
|N/D
|10월 2025
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|50.1
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|48.8
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|49.6
|월별
|산업 생산 m/m
|0.1%
|10월 2025
|-0.4%
|월별
|산업 생산성 y/y
|-0.5%
|10월 2025
|2.0%
|월별
|서비스 볼륨 m/m
|0.3%
|10월 2025
|0.7%
|월별
|서비스 볼륨 y/y
|2.2%
|10월 2025
|4.3%
|월별
|소비자
|FGV 소비자 신뢰도
|N/D
|12월 2025
|1.3
|월별
|소매 판매 y/y
|1.1%
|10월 2025
|0.8%
|월별
|소매판매 m/m
|0.5%
|10월 2025
|-0.3%
|월별