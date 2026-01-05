캘린더섹션

경제 달력

국가

브라질의 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% 분기별
실업률 3-개월 5.2% 11월 2025 5.4% 월별
CPI m/m 0.18% 11월 2025 0.09% 월별
BCB 금리 결정 15.00% 15.00%
무역 수지 $​9.633 B 12월 2025 $​5.842 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.06 08:00, BRL, FIPE CPI m/m, 실제: 0.32%, 예측: 0.46%, 이전: 0.20%
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 49.1, 이전: 50.1
2026.01.06 13:00, BRL, S&P 글로벌 합성물 PMI, 예측: 48.2, 이전: 49.6
2026.01.06 18:00, BRL, 무역 수지, 실제: $​9.633 B, 예측: $​8.076 B, 이전: $​5.842 B
2026.01.07 17:30, BRL, 외환 흐름
2026.01.08 11:00, BRL, FGV IGP-DI 인플레이션 지수 m/m, 예측: 0.60%, 이전: 0.01%
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.08 12:00, BRL, 산업 생산성 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -0.5%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI m/m, 예측: 0.49%, 이전: 0.18%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI y/y, 예측: 4.08%, 이전: 4.46%
2026.01.09 12:00, BRL, CPI s.a. m/m, 이전: 0.12%
2026.01.12 11:30, BRL, BCB 포커스 시장 보고서
2026.01.13 12:00, BRL, 서비스 볼륨 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.3%
2026.01.13 12:00, BRL, 서비스 볼륨 y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.2%
2026.01.14 17:30, BRL, 외환 흐름
2026.01.15 12:00, BRL, 소매판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.15 12:00, BRL, 소매 판매 y/y, 예측: -1.9%, 이전: 1.1%
2026.01.15 13:00, BRL, ANFAVEA 자동차 생산 m/m
2026.01.15 13:00, BRL, ANFAVEA 자동차 판매 m/m

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC BRL 비상업적 순 포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% 분기별
GDP y/y 1.8% 3 Q 2025 2.4% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 3-개월 5.2% 11월 2025 5.4% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.18% 11월 2025 0.09% 월별
CPI s.a. m/m 0.12% 11월 2025 0.07% 월별
CPI y/y 4.46% 11월 2025 4.68% 월별
FGV IGP-DI 인플레이션 지수 m/m 0.01% 11월 2025 -0.03% 월별
FGV IGP-M 인플레이션 지수 m/m -0.01% 12월 2025 0.27% 월별
FIPE CPI m/m 0.32% 12월 2025 0.20% 월별
PPI m/m -0.48% 10월 2025 -0.24% 월별
PPI y/y -1.82% 10월 2025 -0.39% 월별
월중 CPI m/m 0.25% 12월 2025 0.20% 월별
월중 소비자 물가 지수(CPI) y/y 4.41% 12월 2025 4.50% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
BCB 금리 결정 15.00% 15.00%
BCB 은행 대출 m/m N/D 10월 2025 1.1% 월별
BNDES 장기금리 TJLP 9.19% 1 Q 2026 9.07% 분기별
외국인 직접투자 N/D 10월 2025 $​10.671 B 월별
외환 흐름 N/D
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 $​9.633 B 12월 2025 $​5.842 B 월별
현재 계정 N/D 10월 2025 $​-9.774 B 월별
정부 지난 참조 이전 변동
명목 예산 수지 N/D 10월 2025 R$​-102.185 B 월별
순부채 - 국내총생산(GDP) 비율 N/D 10월 2025 64.8% 월별
예산 수지 N/D 10월 2025 R$​-17.452 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
ANFAVEA 자동차 생산 m/m N/D 11월 2025 월별
ANFAVEA 자동차 판매 m/m N/D 11월 2025 월별
BCB IBC-Br 경제활동 N/D 10월 2025 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 50.1 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 48.8 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 49.6 월별
산업 생산 m/m 0.1% 10월 2025 -0.4% 월별
산업 생산성 y/y -0.5% 10월 2025 2.0% 월별
서비스 볼륨 m/m 0.3% 10월 2025 0.7% 월별
서비스 볼륨 y/y 2.2% 10월 2025 4.3% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
FGV 소비자 신뢰도 N/D 12월 2025 1.3 월별
소매 판매 y/y 1.1% 10월 2025 0.8% 월별
소매판매 m/m 0.5% 10월 2025 -0.3% 월별