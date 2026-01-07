캘린더섹션

경제 달력

국가

일본 경제관측지표 현황 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
국무조정실 (Cabinet Office)
분야:
통화
낮음 48.7
49.1
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
48.6
48.7
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

현재 상황에 대한 경제관측지수는 그 지역의 경제 흐름을 반영합니다. 그것은 국가 내 가구, 기업, 일반 고용의 활동을 측정합니다.

이 지수는 지역경제와 밀접한 관련이 있는 활동을 관찰할 수 있는 직업을 가진 2,000명의 직원들을 대상으로 한 조사에 바탕을 두고 있습니다. 조사 결과는 경제 동향을 평가하기 위한 기초 자료로 사용될 수 있습니다. 50보다 큰 값은 낙관론을 나타내고, 50보다 작은 값은 비관론을 나타냅니다

국무조정실은 보다 빠르고 정확한 그림을 얻기 위해 각 지역별로 "지역연구기구"와 수집된 데이터를 수집하고 분석할 "조정연구기구"를 지정하였습니다. 이번 조사는 홋카이도, 도호쿠, 기타칸토, 미나미칸토, 도카이, 호쿠리쿠, 간사이, 주고쿠, 시코쿠, 규슈, 오키나와 등 11개 지역을 대상으로 실시되며 백화점, 편의점, 택시기사 등 소매업과 유흥업 종사자를 대상으로 실시됩니다.

JPY 시세에 대해 예상보다 높은 판독값을 양의 값으로, 예상보다 낮은 판독값을 음수로 취해야 합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 경제관측지표 현황 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
48.7
49.1
10월 2025
N/D
48.0
47.1
9월 2025
47.1
46.7
46.7
8월 2025
46.7
46.1
45.2
7월 2025
45.2
45.9
45.0
6월 2025
45.0
47.2
44.4
5월 2025
44.4
41.2
42.6
4월 2025
42.6
45.7
45.1
3월 2025
45.1
46.6
45.6
2월 2025
45.6
49.5
48.6
1월 2025
48.6
51.0
49.0
12월 2024
49.9
48.6
49.4
11월 2024
49.4
45.9
47.5
10월 2024
47.5
50.0
47.8
9월 2024
47.8
51.3
49.0
8월 2024
49.0
49.2
47.5
7월 2024
47.5
47.3
47.0
6월 2024
47.0
46.6
45.7
5월 2024
45.7
48.3
47.4
4월 2024
47.4
51.1
49.8
3월 2024
49.8
52.9
51.3
2월 2024
51.3
51.9
50.2
1월 2024
50.2
50.8
51.8
12월 2023
50.7
49.6
49.5
11월 2023
49.5
49.8
49.5
10월 2023
49.5
51.9
49.9
9월 2023
49.9
54.2
53.6
8월 2023
53.6
54.2
54.4
7월 2023
54.4
54.5
53.6
6월 2023
53.6
55.0
55.0
5월 2023
55.0
54.1
54.6
4월 2023
54.6
52.8
53.3
3월 2023
53.3
50.4
52.0
2월 2023
52.0
48.3
48.5
1월 2023
48.5
48.1
48.7
12월 2022
47.9
49.1
48.1
11월 2022
48.1
49.3
49.9
10월 2022
49.9
47.1
48.4
9월 2022
48.4
44.7
45.5
8월 2022
45.5
48.4
43.8
7월 2022
43.8
53.6
52.9
6월 2022
52.9
52.4
54.0
5월 2022
54.0
49.2
50.4
4월 2022
50.4
42.9
47.8
3월 2022
47.8
37.8
37.7
2월 2022
37.7
47.2
37.9
1월 2022
37.9
56.6
57.5
12월 2021
56.4
56.2
56.3
11월 2021
56.3
49.0
55.5
10월 2021
55.5
55.9
42.1
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드