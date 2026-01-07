현재 상황에 대한 경제관측지수는 그 지역의 경제 흐름을 반영합니다. 그것은 국가 내 가구, 기업, 일반 고용의 활동을 측정합니다.

이 지수는 지역경제와 밀접한 관련이 있는 활동을 관찰할 수 있는 직업을 가진 2,000명의 직원들을 대상으로 한 조사에 바탕을 두고 있습니다. 조사 결과는 경제 동향을 평가하기 위한 기초 자료로 사용될 수 있습니다. 50보다 큰 값은 낙관론을 나타내고, 50보다 작은 값은 비관론을 나타냅니다

국무조정실은 보다 빠르고 정확한 그림을 얻기 위해 각 지역별로 "지역연구기구"와 수집된 데이터를 수집하고 분석할 "조정연구기구"를 지정하였습니다. 이번 조사는 홋카이도, 도호쿠, 기타칸토, 미나미칸토, 도카이, 호쿠리쿠, 간사이, 주고쿠, 시코쿠, 규슈, 오키나와 등 11개 지역을 대상으로 실시되며 백화점, 편의점, 택시기사 등 소매업과 유흥업 종사자를 대상으로 실시됩니다.

JPY 시세에 대해 예상보다 높은 판독값을 양의 값으로, 예상보다 낮은 판독값을 음수로 취해야 합니다.

마지막 값: