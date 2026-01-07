에너지 정보국(EIA)의 증류주 변경 지표는 미국 내 석유제품에 대한 수요를 특징짓습니다. 이 지표는 원유 소비와 간접적으로 관련이 있습니다. 증류는 전통적인 증류 작업에서 생성된 파트 중 하나입니다. 증류액에는 여러 종류의 디젤 연료가 포함됩니다. 증류 연료는 자동차, 철도 기관차 및 농기계에 사용됩니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

증류 연료의 변화는 석유제품에 대한 미국의 수요의 집약적인 특징을 나타냅니다. 따라서, 주 단위로 주가가 상승하면 수요가 줄어든다는 것을 의미합니다.

지표의 계절적 변동은 높다. 여름철에 농기계 운송용 연료로 증류를 사용하면 지표가 증가합니다. 하지만, 지표값은 유가에 약한 영향을 미칩니다. 경제학자들은 이러한 분석을 더 큰 의미를 지닌 다른 석유 시장 지표와 연계해서만 분석합니다.

마지막 값: