EIA, 미국 증류 주식 변동 (EIA United States Distillates Stocks Change)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
U.S. 에너지 정보국 (U.S. Energy Information Administration)
분야:
비즈니스
낮음 4.977 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.422 M
4.977 M
다음 발표 실제 예측
이전
에너지 정보국(EIA)의 증류주 변경 지표는 미국 내 석유제품에 대한 수요를 특징짓습니다. 이 지표는 원유 소비와 간접적으로 관련이 있습니다. 증류는 전통적인 증류 작업에서 생성된 파트 중 하나입니다. 증류액에는 여러 종류의 디젤 연료가 포함됩니다. 증류 연료는 자동차, 철도 기관차 및 농기계에 사용됩니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

증류 연료의 변화는 석유제품에 대한 미국의 수요의 집약적인 특징을 나타냅니다. 따라서, 주 단위로 주가가 상승하면 수요가 줄어든다는 것을 의미합니다.

지표의 계절적 변동은 높다. 여름철에 농기계 운송용 연료로 증류를 사용하면 지표가 증가합니다. 하지만, 지표값은 유가에 약한 영향을 미칩니다. 경제학자들은 이러한 분석을 더 큰 의미를 지닌 다른 석유 시장 지표와 연계해서만 분석합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"EIA, 미국 증류 주식 변동 (EIA United States Distillates Stocks Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
26 12월 2025
4.977 M
19 12월 2025
N/D
0.652 M
1.712 M
12 12월 2025
1.712 M
0.892 M
2.502 M
5 12월 2025
2.502 M
1.094 M
2.059 M
28 11월 2025
2.059 M
-0.598 M
1.147 M
21 11월 2025
1.147 M
0.100 M
0.171 M
14 11월 2025
0.171 M
-0.147 M
-0.637 M
7 11월 2025
-0.637 M
-0.403 M
-0.643 M
31 10월 2025
-0.643 M
-1.317 M
-3.362 M
24 10월 2025
-3.362 M
-1.008 M
-1.479 M
17 10월 2025
-1.479 M
-0.429 M
-4.529 M
10 10월 2025
-4.529 M
-1.682 M
-2.018 M
3 10월 2025
-2.018 M
-1.172 M
0.578 M
26 9월 2025
0.578 M
0.313 M
-1.685 M
19 9월 2025
-1.685 M
2.060 M
4.046 M
12 9월 2025
4.046 M
7.425 M
4.715 M
5 9월 2025
4.715 M
-0.493 M
1.681 M
29 8월 2025
1.681 M
-1.147 M
-1.786 M
22 8월 2025
-1.786 M
3.819 M
2.343 M
15 8월 2025
2.343 M
-0.097 M
0.714 M
8 8월 2025
0.714 M
-1.244 M
-0.565 M
1 8월 2025
-0.565 M
0.714 M
3.635 M
25 7월 2025
3.635 M
-0.111 M
2.931 M
18 7월 2025
2.931 M
-0.562 M
4.173 M
11 7월 2025
4.173 M
-0.801 M
-0.825 M
4 7월 2025
-0.825 M
-0.179 M
-1.710 M
27 6월 2025
-1.710 M
0.014 M
-4.066 M
20 6월 2025
-4.066 M
0.929 M
0.514 M
13 6월 2025
0.514 M
0.605 M
1.246 M
6 6월 2025
1.246 M
1.168 M
4.230 M
30 5월 2025
4.230 M
-0.683 M
-0.724 M
23 5월 2025
-0.724 M
-0.634 M
0.579 M
16 5월 2025
0.579 M
0.011 M
-3.155 M
9 5월 2025
-3.155 M
-0.168 M
-1.107 M
2 5월 2025
-1.107 M
-0.386 M
0.937 M
25 4월 2025
0.937 M
0.574 M
-2.353 M
18 4월 2025
-2.353 M
-0.209 M
-1.851 M
11 4월 2025
-1.851 M
-0.379 M
-3.544 M
4 4월 2025
-3.544 M
3.690 M
0.264 M
28 3월 2025
0.264 M
2.689 M
-0.421 M
21 3월 2025
-0.421 M
-2.034 M
-2.812 M
14 3월 2025
-2.812 M
-4.193 M
-1.559 M
7 3월 2025
-1.559 M
-3.249 M
-1.318 M
28 2월 2025
-1.318 M
4.165 M
3.908 M
21 2월 2025
3.908 M
2.067 M
-2.051 M
14 2월 2025
-2.051 M
-2.652 M
0.135 M
7 2월 2025
0.135 M
-2.609 M
-5.471 M
31 1월 2025
-5.471 M
-0.646 M
-4.994 M
24 1월 2025
-4.994 M
-6.265 M
-3.070 M
17 1월 2025
-3.070 M
-0.450 M
3.077 M
12345678...14
