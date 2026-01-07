EIA, 미국 증류 주식 변동 (EIA United States Distillates Stocks Change)
|낮음
|4.977 M
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3.422 M
|
4.977 M
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
에너지 정보국(EIA)의 증류주 변경 지표는 미국 내 석유제품에 대한 수요를 특징짓습니다. 이 지표는 원유 소비와 간접적으로 관련이 있습니다. 증류는 전통적인 증류 작업에서 생성된 파트 중 하나입니다. 증류액에는 여러 종류의 디젤 연료가 포함됩니다. 증류 연료는 자동차, 철도 기관차 및 농기계에 사용됩니다.
이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.
EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.
증류 연료의 변화는 석유제품에 대한 미국의 수요의 집약적인 특징을 나타냅니다. 따라서, 주 단위로 주가가 상승하면 수요가 줄어든다는 것을 의미합니다.
지표의 계절적 변동은 높다. 여름철에 농기계 운송용 연료로 증류를 사용하면 지표가 증가합니다. 하지만, 지표값은 유가에 약한 영향을 미칩니다. 경제학자들은 이러한 분석을 더 큰 의미를 지닌 다른 석유 시장 지표와 연계해서만 분석합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"EIA, 미국 증류 주식 변동 (EIA United States Distillates Stocks Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용