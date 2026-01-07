노르웨이의 경상수지는 노르웨이 거주자들 간의 거래 잔액을 반영합니다. 이는 순 무역 수지(수출 및 수입 상품과 서비스의 차이), 미국 거주자의 순 요인 소득(이자, 배당 등) 및 미국 거주자에 대한 순 이전 지급(예: 외국인 기부금)입니다.

즉, 경상수지는 재화, 서비스, 1차(투자) 및 2차(거래) 소득과 관련하여 노르웨이 거주자와 비거주자 간의 영업을 포함합니다.

이 가치는 상품과 서비스, 소득(투자 대비 임금 및 수익) 및 경상 이전의 세 가지 주요 요소를 포함합니다. 상품과 서비스의 수지는 수출과 수입을 기반으로 계산됩니다. 소득수지는 외국인 투자에 대한 임금과 소득(비거주 투자자에 대한 지급 제외)을 포함합니다. 경상 이전은 거주자와 비거주자 간의 이전을 의미합니다. 이러한 이전은 위에 언급한 구성 요소와 관련이 없으며 기부금, 원조금, 개인 송금, 연금 지급, 위자료 등을 포함할 수 있습니다.

경상수지가 플러스인 것은 그 나라가 나머지 세계에 순 대부업체라는 것을 나타냅니다. 마이너스 값은 그 나라가 순 채무국이라는 것을 보여줍니다.

이 지표가 노르웨이 크론에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 경상수지의 성장은 대부분 NOK에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: