SIPMM 싱가포르 PMI는 보고된 달의 싱가포르 제조 분야의 활동 수준을 반영합니다. 이 지표는 150개 이상의 기업 대표들을 대상으로 한 설문 조사에 근거한 것입니다. 50을 넘으면 경제성장을, 50을 밑돌면 하락을 뜻합니다. 예상보다 높은 수치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"SIPMM 싱가포르 구매 관리자 지수(PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.