에너지정보국(EIA)의 난방유 재고 변동은 미국 정유제품 수요의 간접적 특성으로 미국 산업계의 원유 수요를 단기적으로 예측할 수 있습니다. 석유 또는 석유 제품에서 광분수를 분리한 후에도 남는 것은 난방 오일입니다. 연료유는 건물을 가열하고 전기를 발생시키는 데 사용됩니다. 또한 일부 연료 오일 유형은 산업용 중출력 버너의 연료로 사용됩니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

난방 오일 재고량 변경은 계절에 따라 달라집니다. 예를 들어 난방 오일 소비는 겨울철에 증가하여 사람들이 건물을 난방해야 합니다. 그것이 지표가 혼자 해석되는 일이 거의 없는 이유입니다. 그 지표는 사실상 원유 시세에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 이는 더 큰 의미를 지닌 다른 석유 시장 지표와 함께 해석됩니다.

마지막 값: