실업률 n.s.a. 스위스 전체 민간 노동력과 관련된 실업자 비율을 반영합니다. 계절 조정은 지표 계산에 적용되지 않습니다. 실업률 하락은 인구의 구매력이 증가했음을 나타내는 것으로 국가 경제를 자극해 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"스위스 실업률 n.s.a. (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.