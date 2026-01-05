대한민국의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 21:00, KRW, 외환보유고, 실제: $428.05 B, 예측: $432.34 B, 이전: $430.66 B
2026.01.08 23:00, KRW, 현재 계정, 예측: $8.41 B, 이전: $6.81 B
2026.01.13 21:00, KRW, 수출 물가 지수 y/y, 예측: 6.9%, 이전: 7.0%
2026.01.13 21:00, KRW, 수입 물가 지수 y/y, 예측: 1.6%, 이전: 2.2%
2026.01.13 23:00, KRW, 실업률, 예측: 3.4%, 이전: 2.7%
2026.01.14 03:00, KRW, 한국은행 M2 머니 서플라이 y/y, 예측: 6.3%, 이전: 7.1%
2026.01.15 01:00, KRW, 한국은행 금리결정, 이전: 2.50%
2026.01.15 01:00, KRW, 한국은행 금융통화위원회 회의
2026.01.15 02:00, KRW, 수출 y/y, 예측: 13.4%, 이전: 13.4%
2026.01.15 02:00, KRW, 수입 y/y, 예측: 4.6%, 이전: 4.6%
2026.01.15 02:00, KRW, 무역 수지, 예측: $12.179 B, 이전: $12.179 B
경제지표
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|GDP y/y
|1.7%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업률
|2.7%
|11월 2025
|2.6%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.3%
|12월 2025
|-0.2%
|월별
|CPI y/y
|2.3%
|12월 2025
|2.4%
|월별
|PPI m/m
|0.3%
|11월 2025
|0.3%
|월별
|PPI y/y
|1.9%
|11월 2025
|1.6%
|월별
|수입 물가 지수 y/y
|2.2%
|11월 2025
|0.5%
|월별
|수출 물가 지수 y/y
|7.0%
|11월 2025
|4.8%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|외환보유고
|$428.05 B
|12월 2025
|$430.66 B
|월별
|한국은행 M2 머니 서플라이 y/y
|7.1%
|10월 2025
|7.2%
|월별
|한국은행 금리결정
|2.50%
|2.50%
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|$12.179 B
|12월 2025
|$9.740 B
|월별
|수입 y/y
|4.6%
|12월 2025
|1.1%
|월별
|수출 y/y
|13.4%
|12월 2025
|8.4%
|월별
|현재 계정
|$6.81 B
|10월 2025
|$13.47 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|49.4
|월별
|산업 생산 m/m
|0.6%
|11월 2025
|-4.2%
|월별
|산업 생산성 y/y
|-1.4%
|11월 2025
|-8.2%
|월별
|한국은행 제조업 BSI
|70
|1월 2026
|70
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|서비스 지수 m/m
|0.7%
|11월 2025
|-0.7%
|월별
|소매판매 m/m
|-3.3%
|11월 2025
|3.6%
|월별
|소비자 신뢰도
|109.9
|12월 2025
|112.4
|월별