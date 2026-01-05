대한민국의 경제 달력 및 지표

캘린더섹션

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 21:00, KRW, 외환보유고, 실제: $​428.05 B, 예측: $​432.34 B, 이전: $​430.66 B
2026.01.08 23:00, KRW, 현재 계정, 예측: $​8.41 B, 이전: $​6.81 B
2026.01.13 21:00, KRW, 수출 물가 지수 y/y, 예측: 6.9%, 이전: 7.0%
2026.01.13 21:00, KRW, 수입 물가 지수 y/y, 예측: 1.6%, 이전: 2.2%
2026.01.13 23:00, KRW, 실업률, 예측: 3.4%, 이전: 2.7%
2026.01.14 03:00, KRW, 한국은행 M2 머니 서플라이 y/y, 예측: 6.3%, 이전: 7.1%
2026.01.15 01:00, KRW, 한국은행 금리결정, 이전: 2.50%
2026.01.15 01:00, KRW, 한국은행 금융통화위원회 회의
2026.01.15 02:00, KRW, 수출 y/y, 예측: 13.4%, 이전: 13.4%
2026.01.15 02:00, KRW, 수입 y/y, 예측: 4.6%, 이전: 4.6%
2026.01.15 02:00, KRW, 무역 수지, 예측: $​12.179 B, 이전: $​12.179 B

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.2% 3 Q 2025 0.6% 분기별
GDP y/y 1.7% 3 Q 2025 0.5% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 2.7% 11월 2025 2.6% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.3% 12월 2025 -0.2% 월별
CPI y/y 2.3% 12월 2025 2.4% 월별
PPI m/m 0.3% 11월 2025 0.3% 월별
PPI y/y 1.9% 11월 2025 1.6% 월별
수입 물가 지수 y/y 2.2% 11월 2025 0.5% 월별
수출 물가 지수 y/y 7.0% 11월 2025 4.8% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
외환보유고 $​428.05 B 12월 2025 $​430.66 B 월별
한국은행 M2 머니 서플라이 y/y 7.1% 10월 2025 7.2% 월별
한국은행 금리결정 2.50% 2.50%
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 $​12.179 B 12월 2025 $​9.740 B 월별
수입 y/y 4.6% 12월 2025 1.1% 월별
수출 y/y 13.4% 12월 2025 8.4% 월별
현재 계정 $​6.81 B 10월 2025 $​13.47 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 49.4 월별
산업 생산 m/m 0.6% 11월 2025 -4.2% 월별
산업 생산성 y/y -1.4% 11월 2025 -8.2% 월별
한국은행 제조업 BSI 70 1월 2026 70 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
서비스 지수 m/m 0.7% 11월 2025 -0.7% 월별
소매판매 m/m -3.3% 11월 2025 3.6% 월별
소비자 신뢰도 109.9 12월 2025 112.4 월별