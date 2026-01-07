일본 선행지수 (Japan Leading Index)
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일본선행지수는 생산과 고용과 같은 다양한 경제활동에서 중요한 경제지표의 변동을 통합합니다. 이 지수는 경제의 현재 상태를 이해하고 미래 예측에 기여하기 위해 만들어진 지수입니다.
일본선행지수는 일본의 주요 12개 지표를 합친 것입니다. 여기에는 주식, 기계류 주문, 주가 및 기타 중요한 중장기 경제 지표가 포함됩니다.
이것은 선행 지표입니다. 분석가들은 선행지수가 보고기간 후 6개월에서 9개월 사이에 국내경제의 전망을 전망하고 있다고 믿고 있습니다. 기대치를 상회하는 수치는 엔화에 대한 긍정적으로 보여집니다.
이 지수는 경제의 미래 방향을 예측하기 위해 고안되었습니다. 이 지수는 경제 이동에 앞서 변동하는 주요 시리즈의 재무 통계로부터 만들어집니다. 주요 시리즈 통계에는 최종 수요 상품 재고 비율 지수, 신규 일자리의 수, TSE 주가지수가 포함됩니다.
지수 값의 증가는 경제에 대한 개선으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 선행지수 (Japan Leading Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
