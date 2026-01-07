상품선물거래위원회(CFTC) AUD 비상업적 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하는 호주 달러화와 단기 달러화의 총액과 비상업적(투기적) 거래자가 개설한 총액 간의 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 따라서 이 지표는 미국의 호주 달러 지위의 순액입니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 투기성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 직책, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 포지션 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

장기 투기성 호주 달러화 포지션의 증가는 AUD 시장 활동의 증가를 간접적으로 보여주는 것입니다. 그러나 글로벌 규모에 비해 표시되는 데이터의 양이 적기 때문에 가격에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

