ANZ 채용 공고 지표 m/m는 대형 신문과 웹사이트에 게재된 공석 수의 변화를 반영하고 있으며, 이는 이전에 보고된 기간과 비교됩니다. 예상보다 높은 판독값은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"ANZ 호주 채용 공고 m/m (ANZ Australia Job Advertisements m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.