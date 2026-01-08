캘린더섹션

Silf/Swedbank 스웨덴 종합 구매 관리자 지수(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
Silf/Swedbank
분야:
비즈니스
낮음 56.3
57.8
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
56.3
다음 발표 실제 예측
이전
Silf/Swedbank Composite PMI는 2019년부터 발행됩니다. 제조 및 서비스 PMI를 기반으로 계산된 종합 지표입니다. 종합 지수는 국가의 경제 상태를 신속하게 평가할 수 있도록 하며, GDP 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 이 문서는 서비스 PMI와 함께 매월 8시 30분에 세 번째 은행일에 발행됩니다.

이 지수는 스웨덴 은행과 Silf가 약 400명의 구매 관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산합니다. 이들은 회사의 활동을 평가하도록 요청받았습니다. 즉, 회사의 활동이 증가했는지, 감소했는지 또는 변경되지 않았는지 여부입니다. 응답자는 창고에서 주문, 생산, 고용, 배송 시간 및 재고품을 평가합니다.

결과지수에서 제조업 판독값 비중은 28%, 서비스업 판독값은 72% 입니다. 값이 50보다 크면 경제성장이라는 뜻이고, 50보다 작으면 쇠퇴한다는 뜻입니다. 그 값은 계절 조정의 영향을 받습니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. PMI는 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석돼 분석가들에게 인기가 높습니다. 복합 PMI의 성장은 우호적인 시장 상황을 보여주는 지표로 스웨덴 크론에는 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"Silf/Swedbank 스웨덴 종합 구매 관리자 지수(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
56.3
57.8
11월 2025
57.8
55.6
10월 2025
55.3
57.1
9월 2025
57.1
53.9
8월 2025
53.9
50.3
7월 2025
50.3
51.5
6월 2025
51.5
50.3
5월 2025
50.3
50.6
3월 2025
50.6
51.3
2월 2025
51.5
50.9
1월 2025
50.9
51.7
12월 2024
51.7
51.8
11월 2024
51.7
53.1
10월 2024
53.0
49.6
9월 2024
49.7
52.5
8월 2024
52.8
52.5
7월 2024
52.5
52.4
6월 2024
52.3
51.0
5월 2024
50.8
49.1
4월 2024
49.0
53.0
3월 2024
52.8
50.6
2월 2024
50.1
50.2
1월 2024
50.5
49.8
12월 2023
49.7
48.6
11월 2023
48.5
47.8
10월 2023
47.7
45.4
9월 2023
45.4
47.6
8월 2023
48.1
51.9
7월 2023
51.3
45.7
6월 2023
45.8
46.8
5월 2023
47.6
49.0
4월 2023
52.7
49.3
3월 2023
47.8
46.1
2월 2023
46.1
49.9
1월 2023
49.9
51.0
12월 2022
51.0
51.9
11월 2022
51.9
54.0
10월 2022
54.0
53.5
9월 2022
53.5
56.9
8월 2022
56.9
56.5
7월 2022
57.2
59.9
6월 2022
60.3
64.6
5월 2022
64.6
64.5
4월 2022
64.4
61.2
3월 2022
63.1
65.0
2월 2022
65.3
66.8
1월 2022
66.9
65.9
12월 2021
65.8
67.1
11월 2021
67.2
66.9
10월 2021
67.0
68.2
