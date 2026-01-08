Silf/Swedbank Composite PMI는 2019년부터 발행됩니다. 제조 및 서비스 PMI를 기반으로 계산된 종합 지표입니다. 종합 지수는 국가의 경제 상태를 신속하게 평가할 수 있도록 하며, GDP 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 이 문서는 서비스 PMI와 함께 매월 8시 30분에 세 번째 은행일에 발행됩니다.

이 지수는 스웨덴 은행과 Silf가 약 400명의 구매 관리자를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 계산합니다. 이들은 회사의 활동을 평가하도록 요청받았습니다. 즉, 회사의 활동이 증가했는지, 감소했는지 또는 변경되지 않았는지 여부입니다. 응답자는 창고에서 주문, 생산, 고용, 배송 시간 및 재고품을 평가합니다.

결과지수에서 제조업 판독값 비중은 28%, 서비스업 판독값은 72% 입니다. 값이 50보다 크면 경제성장이라는 뜻이고, 50보다 작으면 쇠퇴한다는 뜻입니다. 그 값은 계절 조정의 영향을 받습니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. PMI는 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석돼 분석가들에게 인기가 높습니다. 복합 PMI의 성장은 우호적인 시장 상황을 보여주는 지표로 스웨덴 크론에는 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값: