CPI(소비자 물가 지수) excl. 에너지 및 미가공 식품 y/y는 1년 전 같은 달에 비해 당월의 상품과 서비스 바스켓의 가격 변동을 반영합니다.

CPI는 가계, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변화를 반영합니다. 지수 계산에는 의류, 주택, 가정 서비스, 건강, 교통, 통신, 레크리에이션 및 문화, 교육, 호텔 및 식당, "기타"가 포함됩니다. 이 CPI 유형에는 에너지와 가공되지 않은 식품이 포함되지 않습니다. 같은 달 동안 가격이 크게 변동할 수 있기 때문입니다.

CPI는 유로 지역의 각 주에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음 Eurostat는 승인된 방법론에 따라 수집된 데이터를 소비자 가격 조정 지수(HICP)로 컴파일 이 지수는 원래 조정되지 않은 가격의 표본을 기반으로 계산됩니다.

CPI는 은행들이 향후 금리 결정 및 기타 통화 정책 조치의 벤치마크로 사용하는 인플레이션 평가의 핵심 지표입니다. ECB는 연간 소비자물가지수의 변화에 기초하여 가격안정을 결정 CPI가 ECB의 목표 인플레이션 수준을 유지하고 있기 때문에 지수가 유로 시세에 미치는 영향은 보통 크지 않다.

