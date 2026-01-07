미국 U6 실업률 (United States U6 Unemployment Rate)
|중간
|8.7%
|8.1%
|
8.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|8.4%
|
8.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
US U6 실업률은 미국의 대안적인 실업률 계산법을 제공하며 종종 가장 명백한 실업지표로 여겨집니다. 전체 시민 노동 인구 대비 실업자 비율도 보여줍니다. 그러나, 주요 실업률 지표인 U3와 달리, U6는 지난 4주 동안 적극적으로 구직활동을 한 개인과 '몸으로 연결된' 것으로 간주되는 다음의 실업자 범주를 고려합니다.
- (12개월 동안) 실패한 시도 후에 구직 활동을 중단한 사람들. 그들은 현재의 경제 상황에 실망했고 현재 그들의 고용은 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 이 실업자들은 "낙담된 노동자"라고 불립니다.
- 일자리를 구할 수는 있지만 현재 일자리를 구하지 않는 개인.
- 다시 공부하기 시작했고 취업하기를 거부하는 사람들.
- 불경기로 인해 시간제 또는 임시직을 가진 사람들: 현재 그들을 위한 정규직 일자리는 없습니다. U3는 이 범주를 고용된 것으로 간주하며 실업 통계에 포함하지 않습니다.
많은 경제학자들은 U6가 U3 지표에 포함되지 않은 사람들을 대상으로 하기 때문에 우리나라의 실업 상황을 더 잘 드러낸다고 믿고 있습니다. 그러나 U3 지표는 노동 시장과 간접적으로 관련됩니다.
실업 통계 데이터는 전국의 약 11만 명(6만 가구)을 인터뷰하여 수집합니다. 16세 이하 군 복무자, 교정시설 종사자, 정신병원 종사자는 조사대상에서 제외됩니다.
실업률은 국가 경제 발전의 주요 지표 중 하나입니다. 그것은 예측 지표가 아닙니다. 그것의 성장은 경제 상황의 변화의 결과입니다.
실업률 감소는 달러 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 U6 실업률 (United States U6 Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
