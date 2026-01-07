Silf/Swedbank 스웨덴 제조 구매 관리자 지수(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|낮음
|55.3
|54.2
|
54.7
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|57.0
|
55.3
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴의 Silf/Swedbank Manufacturing PMI(Silf/Swedbank Manufacturing Manufacturing Manager Index)는 스웨덴 은행이 Silf와 협력하여 계산한 스웨덴 경제의 경기 순환 지표입니다. 그 지수는 그 나라의 경제 상태를 신속하게 평가할 수 있게 합니다. 매월 첫 번째 은행일에 8시 30분에 발행됩니다.
매월 제조업에 종사하는 구매관리자 200여명에게 설문지가 발송됩니다. 경영자들은 회사의 특정 활동의 상태 즉, 활동이 증가했는지, 감소했는지 또는 변화하지 않았는지 여부를 평가하도록 요청 받습니다. 응답자는 창고에서 주문, 생산, 고용, 배송 시간 및 재고품을 평가합니다.
지표값은 증가했다고 보고한 응답 비율과 변경되지 않았다고 보고한 응답의 절반을 합한 값으로 계산됩니다. 값이 50보다 크면 경제성장이라는 뜻이고, 50보다 작으면 쇠퇴한다는 뜻입니다.
종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 그들은 변화를 가장 먼저 알아차린 사람들 중 하나입니다. PMI는 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석돼 분석가들에게 인기가 높습니다. 스웨덴 PMI 성장은 시장 상황이 좋다는 것을 보여주는 것으로 SEK의 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"Silf/Swedbank 스웨덴 제조 구매 관리자 지수(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
