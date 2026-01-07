IHS 마킷은 제조 회사에 고용된 구매 관리자를 대상으로 수집한 데이터를 바탕으로 PMI(제조업 구매 관리자 지수)를 매월 발표합니다.

이 조사는 그 달 하반기에 실시됩니다. 설문 조사 참가자들은 사업 조건, 고용, 가격, 재고 등에 대한 다양한 질문에 답해야 합니다. 수신된 데이터를 기반으로 각 변수에 대한 확산 지수를 계산합니다. 이는 개선 사항을 보고한 기업의 비율과 상황에 변화가 없다고 응답한 기업의 절반의 비율을 합한 결과입니다.

이 지표의 기준 값은 50.0입니다. 지수가 이 임계값을 초과하면 산업 부문이 확장되고 있음을 나타냅니다. 지수가 임계값보다 낮으면 산업 부문의 위축이 있음을 나타냅니다.

지수는 계절적으로 조정됩니다. 최초 발행 이후 원본 데이터는 수정되지 않습니다. 반면 계절 조정 데이터는 업데이트된 계절 조정 요인으로 인해 필요할 경우 수정할 수 있습니다.

구매 관리자들은 업계 정서의 변화를 가장 먼저 확인한 사람들 중 하나로 간주되며, 따라서 PMI는 헤드라인 숫자를 특징으로 하며 GDP, 인플레이션, 고용 등과 같은 다른 주요 경제 동인에 대한 통찰력을 제공하는 것으로 간주됩니다.

공표된 값이 예상 값을 초과하는 경우, 유로화의 절상을 가정할 수 있습니다. 공표된 가치가 예상치를 밑도는 경우, 유로화가 평가절하되고 그에 따라 유로화 시세가 이동한다고 가정할 수 있습니다.

마지막 값: