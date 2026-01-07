미국 에너지정보국(EIA)의 증류주 연료 생산량 변화는 지난 한 주 동안 미국의 정제 강도를 보여줍니다. 증류 연료와 기름은 기존의 증류 작업에서 생산되는 분율 중 하나를 포함합니다. 여기에는 여러 종류의 디젤 연료와 연료 오일이 포함되어 있습니다. 디젤 연료는 자동차, 철도 기관차, 농기계 등에 사용됩니다. 연료유는 건물을 가열하고 전기를 발생시키는 데 사용됩니다.

이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

증류 연료 생산의 변화는 석유 제품에 대한 미국의 수요의 집중도를 특징짓습니다. 지표의 계절적 변동은 높다. 여름철에 농기계 운송용 연료로 증류를 사용하면 지표가 증가합니다. 하지만, 지표값은 유가에 약한 영향을 미칩니다. 경제학자들은 이러한 분석을 더 큰 의미를 지닌 다른 석유 시장 지표와 연계해서만 분석합니다.

