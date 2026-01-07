외국인들의 일본 주식 투자액은 비거주자들이 일본 회사 주식에 투자하는 일본 엔화의 양을 보여줍니다. 국내 시장에서의 자금 유입과 유출 간의 균형은 경제의 강점과 외국 기업에 대한 기업의 매력을 보여줍니다.

헤지펀드처럼 단기간에 거액을 반복하는 투자자들뿐만 아니라 연금이나 정부 펀드 같은 많은 종류의 외국인 투자자들과 장기 투자자들이 있습니다.

일본에 살고 있는 외국인의 비율은 1%에 불과합니다. 하지만 일상적인 구매와 판매에서는 양상이 완전히 바뀌어 해외 대리점의 구매와 판매 비율은 약 60%로 뛰어오릅니다.

일본에 대한 외국인 투자의 묘한 예로서, 일본은 대지진 발생 시 자금을 모읍니다. 일반적으로 지진 재해는 자금의 이탈을 초래하지만, 일본의 경우 특별한 재건 수요가 있고, 건설 프로젝트 등의 수요가 증가하기 때문에 자본을 모으는 특징이 있습니다.

