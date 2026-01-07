T독일 연방공화국 재무국은 연방 재무부 채권, 연방 채권, 연방 채권 등 명목 이자를 가진 독일 정부 유가증권의 발행을 통해 연방 예산과 특별 기금의 자금 조달을 계획하고 조직 그러한 유가증권의 경우 발행자는 확정 연리이자상환(쿠폰)을 실시하고, 당기말에 명목가치로 부채를 상환합니다. 이자는 1년에 한 번만 지급되기 때문에 누적 이자는 매입과 매각에 포함됩니다. 그 채권은 기간이 더 긴 경향이 있습니다. 이러한 유가증권에 대한 정기이자 지급은 일반적으로 채권기간에 걸쳐 일정하기 때문에 발행가격이나 거래가격은 현재의 시장금리를 결정하는 데 사용됩니다.

통화 및/또는 발행자로 인해 투자형태로서의 유가증권의 매력이 증가하면 발행가격이나 거래가격은 상승하고 금리는 하락합니다. 그러한 유가증권을 매입할 때 투자자가 부담하는 위험은 가격위험(기간말 이전에 유가증권을 매도하고자 하는 경우), 금리위험(시장금리 변동은 시장가격에 영향을 미치며), 신용위험(발행자가 부실화되거나 지연되거나 이자 또는 상환을 중단할 수 있음), 통화 리스크로 설명할 수 있습니다. (다른 발행 통화로 유가증권을 구입할 경우)

상장 증권 가운데 만기, 'Schatzanweisungen'(재고 어음)이 최대 2년인 것으로 나타났다. 무이자 1년 만기 국고 지폐가 있습니다. 이러한 채권에 대한 누적 이자는 명목가치에 대한 프리미엄으로 상환됩니다. 2년 만기 재무부 채권 보유자는 일정한 연간 이자 지급(쿠폰)을 받고 마지막에 전액 액면 금액으로 상환대부분의 경우 경제성장보다 금리인상이 선행될 수 있는 반면, 금리인상은 둔화 조짐으로 비칠 수 있습니다.

대부분의 경우 경제성장보다 금리인상이 선행될 수 있는 반면, 금리인상은 둔화 조짐으로 비칠 수 있습니다. 독일은 EU에서 재정적으로 가장 강력한 회원국이기 때문에, 이는 유로 환율에 상응하는 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: