독일의 유형재 수출입은 무역대차대조표에 요약돼 있습니다. 위즈바덴 연방통계청은 EU 내 수출입과 수입을 비EU 국가와는 별도로 기록한 뒤 이를 통합 독일이 수출을 늘리면 무역수지는 흑자, 그렇지 않으면 무역적자를 보입니다. 서비스수지, 인자소득수지, 경상이체잔액 등으로 구성된 무역수지는 경상수지에 기록되며, 이는 다시 국제수지의 일부입니다

만약 수출이 주어진 기간(보통 1년) 내에 통화로 측정되는 수입을 초과한다면, 이것은 국가 경쟁력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 그리고 또 하나는 적극적이거나 긍정적인 무역수지를 말 한 나라의 통화를 평가절하하면 수입제품은 비싸지고 수입은 줄고 수출상품은 해외에서 가격이 저렴해지면 수출이 늘어납니다. 그러나 원칙적으로 이 효과는 지연됩니다.

독일의 경제는 수출 위주이지만 동시에 외국 원자재에 대한 의존도가 높습니다. 점유율이 20%에 육박하는 자동차 분야가 가장 중요한 수출 상품입니다. 다음은 기계와 화학제품입니다. 이 세 가지를 합치면 독일 수출의 거의 절반을 차지합니다.

너무 높은 수출 흑자는 다른 EU 국가들에 비해 회원국의 안정을 위태롭게 할 수 있기 때문에 국가 예산이 적자를 보일 경우 국내총생산의 6% 또는 3%로 한도가 합의됐습니다. 이 한도를 넘으면 심사가 시작돼 형사처벌까지 이어질 수 있어 아직 그렇지 않은 상황입니다. 1990년대 이후, 독일연방공화국은 지속적으로 수출 흑자를 기록하고 있습니다.

독일 무역흑자의 약 3분의 2가 EU 내에서 발생하며 다른 나라와의 무역흑자는 3분의 1에 불과하기 때문에, 유로에 대한 영향은 다소 적다. 더욱이 무역수지 변화의 효과는 명확하지 않고 다른 요인에 따라 달라집니다. 반면 무역수지 흑자 증가는 성공적인 경제를 가리키며 이는 환율에 영향을 미칠 수 있습니다.

