일본 경상 수지 n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)
|중간
|N/D
|¥3646.3 B
|
¥4483.3 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
경상수지 지수는 보고한 달 동안 수입 및 수출 상품, 서비스, 이자 지급액의 차이를 측정합니다. 지수는 순무역수지(수출에서 수입액을 뺀 것), 순이익(이자, 배당금) 및 소득이전지급(외국인세 등)과 같은 몇 가지 요소로 구성됩니다.
IMF가 제공한 국제수지 표준 개정에 대응하여 일본의 통계도 새로운 표준으로 전환되었습니다. 주요 변경 사항으로, 자본 지출에는 투자 구매가 포함되지만 개발도상국에 대한 보조금은 포함되지 않습니다. 이는 관례에 따라 계산한 경상수지에 포함되었습니다.
예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 부정적/강세로 간주되어야 하며, 예상보다 낮은 지수는 JPY에 대해 부정적/약세로 간주되어야 합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"일본 경상 수지 n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
