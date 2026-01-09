마킷 통합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서 입니다. 이 지표는 미국 제조 분야의 약 1,000개 민간 기업에서 근무하는 구매 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사를 기반으로 합니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사를 위한 샘플을 선정합니다.

ISM이 발행한 PMI와 달리 Markit PMI는 민간 기업의 정보만 포함하고 있습니다. 구매관리자들은 입출력, 가격, 고용, 생산, 신규주문 등 업무의 기본요소를 평가하는 설문지를 작성합니다. 조사 참가자는 수치가 증가했는지, 감소했는지, 변경되지 않았는지 등 상대적 추정치를 제공합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

각 응답은 기업의 규모와 기업이 속한 하위 부문의 총 생산 또는 서비스에 대한 회사의 기여도에 따라 가중됩니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다.

이 보고서의 전체 버전은 인플레이션, 고용 및 기타 경제활동의 핵심 지표를 특징짓는 개별 하위지수를 포함합니다. 각 섹터에 대해 별도의 하위 인덱스가 계산됩니다(NAICS 분류 사용).

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 미국 민간 부문 전체의 비즈니스 활동을 포괄하는 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석됩니다. PMI 성장은 시장 상황의 바람직한 변화를 나타내는 지표이며 미국 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

