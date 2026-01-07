정부 급여의 변화는 보고된 달에 얼마나 많은 새로운 일자리가 미국 공공 부문에서 창출되었는지를 보여줍니다. 이 보고서는 정부 기관 및 부서의 정규직 직원 수 데이터를 기반으로 계산됩니다.

정부 급여 보고서는 경제 건전성의 2차 지표입니다. 이곳의 빈자리의 수는 비교적 일정하며 항상 금융 및 경제 변동과 직접 관련이 있는 것은 아닙니다. 그러나 이 수치는 일반 비농업 소득 보고서에 포함되어 있으며, 이 중요한 지표에 영향을 미칠 수 있습니다.

취업자 수의 변화는 달러 시장의 가장 강력한 단기 원동력 중 하나이며, 이것이 정부 급여가 미국 달러 견적에 영향을 미칠 수 있는 이유입니다. 예상보다 높은 임금 인상은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: