미국 정부 급여 (United States Government Payrolls)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
노동
낮음 -5 K 13 K
-157 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
16 K
-5 K
다음 발표 실제 예측
이전
정부 급여의 변화는 보고된 달에 얼마나 많은 새로운 일자리가 미국 공공 부문에서 창출되었는지를 보여줍니다. 이 보고서는 정부 기관 및 부서의 정규직 직원 수 데이터를 기반으로 계산됩니다.

정부 급여 보고서는 경제 건전성의 2차 지표입니다. 이곳의 빈자리의 수는 비교적 일정하며 항상 금융 및 경제 변동과 직접 관련이 있는 것은 아닙니다. 그러나 이 수치는 일반 비농업 소득 보고서에 포함되어 있으며, 이 중요한 지표에 영향을 미칠 수 있습니다.

취업자 수의 변화는 달러 시장의 가장 강력한 단기 원동력 중 하나이며, 이것이 정부 급여가 미국 달러 견적에 영향을 미칠 수 있는 이유입니다. 예상보다 높은 임금 인상은 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"미국 정부 급여 (United States Government Payrolls)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-5 K
13 K
-157 K
9월 2025
22 K
-14 K
-22 K
8월 2025
-16 K
20 K
2 K
7월 2025
-10 K
49 K
11 K
6월 2025
73 K
20 K
7 K
5월 2025
-1 K
18 K
1 K
4월 2025
10 K
13 K
15 K
3월 2025
19 K
17 K
1 K
2월 2025
11 K
21 K
44 K
1월 2025
32 K
22 K
34 K
12월 2024
33 K
22 K
30 K
11월 2024
33 K
19 K
38 K
10월 2024
40 K
28 K
31 K
9월 2024
31 K
34 K
45 K
8월 2024
24 K
58 K
15 K
7월 2024
17 K
55 K
43 K
6월 2024
70 K
23 K
25 K
5월 2024
43 K
-45 K
7 K
4월 2024
8 K
40 K
72 K
3월 2024
71 K
28 K
63 K
2월 2024
52 K
29 K
52 K
1월 2024
36 K
32 K
55 K
12월 2023
52 K
4 K
37 K
11월 2023
49 K
2 K
65 K
10월 2023
51 K
-3 K
51 K
9월 2023
73 K
-5 K
50 K
8월 2023
8 K
-2 K
2 K
7월 2023
15 K
5 K
57 K
6월 2023
60 K
7 K
47 K
5월 2023
56 K
2 K
41 K
4월 2023
23 K
-8 K
42 K
3월 2023
47 K
-12 K
60 K
2월 2023
46 K
-4 K
118 K
1월 2023
74 K
13 K
-9 K
12월 2022
3 K
19 K
54 K
11월 2022
42 K
2 K
36 K
10월 2022
28 K
-19 K
-4 K
9월 2022
-25 K
-20 K
40 K
8월 2022
7 K
4 K
49 K
7월 2022
57 K
27 K
-6 K
6월 2022
-9 K
25 K
48 K
5월 2022
57 K
-12 K
31 K
4월 2022
22 K
-45 K
4 K
3월 2022
5 K
-32 K
11 K
2월 2022
24 K
26 K
33 K
1월 2022
23 K
69 K
7 K
12월 2021
-12 K
29 K
-21 K
11월 2021
-25 K
-46 K
-82 K
10월 2021
-73 K
-88 K
-53 K
9월 2021
-123 K
-4 K
34 K
