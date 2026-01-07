산업생산지수는 독일의 제조업 월별 생산량을 전년도 같은 달과 비교하여 측정합니다. 그것의 주기성, 그것의 빠른 가용성, 그리고 경제 활동에 의한 상세한 분석으로 인해, 그것은 경제 발전의 중심적이고 최신의 지표입니다.

50인 이상의 직원을 둔 기업에서는 연방주 통계청이 가치 및 수량별로 6,000개 이상의 제품의 월 생산량을 조사 20인 이상 기업의 기여도를 분기별로 집계하고 월별 지수를 포함합니다. 다음 달 25일 연방통계청에 전달된 결정 수치는 독일 산업생산가치의 80%를 커버한 뒤 총생산가치주로 경제부문 지수로 압축됩니다.

4자리 활동 지수는 기준 연도의 제조 산업 총액에서 각 경제 활동의 요인 비용으로 추가된 총 가치의 몫인 총 생산 지수까지 세 자리, 두 자리, 주 그룹까지 더 높은 경제 활동의 집계에 사용됩니다. 이러한 부가가치 수치는 제조 분야의 연간 비용 구조 조사에서 나온 것입니다. 월별 생산지수의 품질을 개선하기 위해 각 활동에 대해 해당 분기별 생산지수 수준으로 조정

현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 분기별 지표 조정에 따른 수정 필요성은 현재 연평균 0.5% 미만입니다.

생산지수는 20인 미만 기업의 생산량을 고려하지 않습니다. 더욱이 생산지수는 제품의 분류에서 다루는 보유지분의 생산가치의 일부만을 나타냅니다. 따라서 무역, 운송, 서비스 및 현재 상품 분류에 포함되지 않은 물리적 생산의 부분과 같은 비산업적 활동의 생산가치는 누락됩니다.

제조업의 산업생산지수 y/y는 기준월 생산지수의 전년도 같은 달과 비교한 평균 변동을 반영합니다. 산업 생산 증가는 유로화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

