마킷 구매관리자 지수(PMI)는 홍콩 제조업의 기업 환경 조건을 반영합니다. 이 지표는 회사 경영자들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 매월 계산되며, 이 기간 동안 매출, 수주량, 고용, 전망 등을 평가 PMI는 국가 경제 발전에 대한 대기업의 신뢰도를 측정하는 지표 중 하나입니다. 지표 증가는 홍콩 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 홍콩 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.