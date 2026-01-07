미국미국 JOLS 채용 공고 (United States JOLTS Job Openings)
|높은
|7.670 M
|7.378 M
|
7.658 M
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|7.381 M
|
7.670 M
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
JOLTS Job Openings는 미국 상업, 산업 및 사무 지역의 일자리 공석에 대한 월간 보고서입니다. 계산에는 한 달의 마지막 영업일 현재 영업 중인 모든 빈 자리가 포함됩니다.
이 지표는 고용주의 조사에 기초한 미국 JOLTS(Job Openings and Labor Transference Survey) 보고서에 포함되어 있습니다. 설문지에서 고용주는 회사의 고용, 공석 수, 고용 및 해고를 특징으로 합니다. 이러한 데이터는 처리되어 보고서에 포함되며, 각 지역과 업종에 대한 별도의 데이터를 포함하여 매월 발행됩니다.
이 설문 조사 샘플에는 50개 주와 콜롬비아 특별구에서 온 약 16,000개의 미국 회사들이 포함되어 있습니다. 그들은 소매업, 산업, 건설, 광업, 운송, IT, 금융 서비스, 교육, 의학 등과 같은 미국 경제의 대부분의 부문을 대표합니다.
JOLTS 데이터는 국가 수준에서 노동력의 부족 또는 과잉 공급에 대한 척도입니다. 이 보고서가 나오기 전에는 미국에서 노동력에 대한 충족되지 않은 수요에 대한 지표가 없습니다.
경제학자들은 이 보고서를 국가 노동 시장을 분석하고 경기 순환을 특징 짓는데 활용합니다. 공석 증가는 한편으로는 경제를 긍정적으로 특징짓지만, 만약 실업이 계속 증가한다면, 이는 노동 시장의 불균형과 자격을 갖춘 인력 부족의 징후입니다. 공석 비율에 대한 장기적인 관찰은 정부 차원의 교육훈련 프로그램을 조정하는 데 사용됩니다.
일반적으로, 공석 수의 증가는 미 달러화에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국미국 JOLS 채용 공고 (United States JOLTS Job Openings)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용