JOLTS Job Openings는 미국 상업, 산업 및 사무 지역의 일자리 공석에 대한 월간 보고서입니다. 계산에는 한 달의 마지막 영업일 현재 영업 중인 모든 빈 자리가 포함됩니다.

이 지표는 고용주의 조사에 기초한 미국 JOLTS(Job Openings and Labor Transference Survey) 보고서에 포함되어 있습니다. 설문지에서 고용주는 회사의 고용, 공석 수, 고용 및 해고를 특징으로 합니다. 이러한 데이터는 처리되어 보고서에 포함되며, 각 지역과 업종에 대한 별도의 데이터를 포함하여 매월 발행됩니다.

이 설문 조사 샘플에는 50개 주와 콜롬비아 특별구에서 온 약 16,000개의 미국 회사들이 포함되어 있습니다. 그들은 소매업, 산업, 건설, 광업, 운송, IT, 금융 서비스, 교육, 의학 등과 같은 미국 경제의 대부분의 부문을 대표합니다.

JOLTS 데이터는 국가 수준에서 노동력의 부족 또는 과잉 공급에 대한 척도입니다. 이 보고서가 나오기 전에는 미국에서 노동력에 대한 충족되지 않은 수요에 대한 지표가 없습니다.

경제학자들은 이 보고서를 국가 노동 시장을 분석하고 경기 순환을 특징 짓는데 활용합니다. 공석 증가는 한편으로는 경제를 긍정적으로 특징짓지만, 만약 실업이 계속 증가한다면, 이는 노동 시장의 불균형과 자격을 갖춘 인력 부족의 징후입니다. 공석 비율에 대한 장기적인 관찰은 정부 차원의 교육훈련 프로그램을 조정하는 데 사용됩니다.

일반적으로, 공석 수의 증가는 미 달러화에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

마지막 값: