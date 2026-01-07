스위스 소매업 y/y (Switzerland Retail Sales y/y)
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스위스 소매판매 y/y는 해당 달에 판매된 소매 상품의 총가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 보여줍니다.
이 지표는 종류와 가격대가 다른 스위스 소매점 4,000곳을 대상으로 조사한 결과를 바탕으로 산출됩니다. 표본에는 대형, 중형 및 소형 소매점이 포함됩니다. 이 지표는 유의하지 않은 요인의 영향을 배제하고 실제 소매 판매 매출의 실제 변화만을 반영하도록 계절적으로 조정됩니다.
지표 계산을 위한 실제 가격 값은 소비자 물가 지수를 사용하여 구합니다. 소매 판매의 계산에 동일한 데이터 시리즈를 사용합니다.
분석가들은 한국의 경제 상황을 평가하기 위해 이 지표를 널리 사용합니다.
- 통계 당국은 GDP 계산에 이 데이터를 사용합니다.
- 스위스 국립은행은 소비자 구매 구조를 평가하는 데 지표 데이터를 국가의 경제 활동에 대한 일반적인 분석 내에서 사용합니다.
- 투자자들은 소비자 활동을 측정하기 위해 데이터를 사용합니다.
소매 판매 보고서의 발행은 CHF 시세에 영향을 미칠 수 있습니다. 소매판매 증가세가 둔화된 것은 소비자들이 소비수준을 줄였다는 것을 보여줍니다. 이는 경제활동의 감소로 이어질 수 있으며 스위스 프랑 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스위스 소매업 y/y (Switzerland Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
