ISM 미국 제조 지불 가격 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)
지급되는 ISM 제조 가격은 공급관리연구소가 제조 PMI를 제조 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 그들이 받는 제품이나 서비스에 대해 산업 대표들이 지불하는 가격의 변화를 반영합니다.
지수 계산은 18개 미국 산업의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 생산 공정에서 지급되는 가격을 증가, 감소 또는 변화하지 않은 것으로 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 제조 PMI 계산에서 지수 가중치는 20%입니다.
ISM 제조 가격 지불 지수는 보통 중간 생산 상태의 생산자 물가 지수와 밀접한 관련이 있습니다. 지수 성장은 주요 인플레이션 지표로 작용할 수 있습니다: 생산자들은 공급자들에게 더 많은 돈을 지불해야 하기 때문에 최종 생산품의 가격이 오를 가능성이 있습니다.
그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ISM 미국 제조 지불 가격 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
