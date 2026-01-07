지급되는 ISM 제조 가격은 공급관리연구소가 제조 PMI를 제조 PMI로 계산하는 확산 지표 중 하나입니다. 그것은 그들이 받는 제품이나 서비스에 대해 산업 대표들이 지불하는 가격의 변화를 반영합니다.

지수 계산은 18개 미국 산업의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 생산 공정에서 지급되는 가격을 증가, 감소 또는 변화하지 않은 것으로 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 제조 PMI 계산에서 지수 가중치는 20%입니다.

ISM 제조 가격 지불 지수는 보통 중간 생산 상태의 생산자 물가 지수와 밀접한 관련이 있습니다. 지수 성장은 주요 인플레이션 지표로 작용할 수 있습니다: 생산자들은 공급자들에게 더 많은 돈을 지불해야 하기 때문에 최종 생산품의 가격이 오를 가능성이 있습니다.

그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.

마지막 값: