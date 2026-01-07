영국은행 개인순대출 m/m은 해당 달의 미지급대출의 순액변동을 반영합니다. 지표 계산에는 개인에 대한 소비자 대출과 주거지에 대한 담보 대출이 포함됩니다.

유동성 잔액 대출의 순액은 당기순차입금의 총차입액이다.

주택담보대출은 다음 세 가지로 나뉩니다:

주택 구입 대출(일차 주택담보대출을 통해 주택에 대해 완전히 담보된 대출에 대한 승인)

리모기징(차입자가 다른 대출자가 제공한 대출로 현재 대출금을 갚을 수 있도록 허용)

기타대출(주택개선을 위해 동일한 대부업체와 현재 주택담보대출 증가).

소비자 대출 유형에는 신용카드 대출과 "기타" 대출(예: 당좌대월 및 현금 은행 대출)이 포함됩니다. 개인에 대한 스털링 대출은 세 가지 주요 유형의 조직에 의해 제공됩니다.

영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.

건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.

다른 전문 대출업자. 여기에는 비은행, 비빌딩 사회인 영국 신용 대부업자, 전문 모기지 대부업자, 소매업자, 정부, 기업, 보험 회사 및 연금 기금 등이 포함됩니다. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

소비자 대출 규모는 주택 시장 및 은행 부문뿐만 아니라 소비자 활동과 소매 판매의 주요 지표입니다. 지표 성장세는 경기 팽창의 예측을 가능하게 하며 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: