영국은행(BoE) 개인에 대한 순 대출 m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
잉글랜드 은행 (Bank of England)
분야:
소비자
낮음 £​6.567 B £​5.699 B
£​5.870 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
£​6.022 B
£​6.567 B
다음 발표 실제 예측
이전
영국은행 개인순대출 m/m은 해당 달의 미지급대출의 순액변동을 반영합니다. 지표 계산에는 개인에 대한 소비자 대출과 주거지에 대한 담보 대출이 포함됩니다.

유동성 잔액 대출의 순액은 당기순차입금의 총차입액이다.

주택담보대출은 다음 세 가지로 나뉩니다:

  • 주택 구입 대출(일차 주택담보대출을 통해 주택에 대해 완전히 담보된 대출에 대한 승인)
  • 리모기징(차입자가 다른 대출자가 제공한 대출로 현재 대출금을 갚을 수 있도록 허용)
  • 기타대출(주택개선을 위해 동일한 대부업체와 현재 주택담보대출 증가).

소비자 대출 유형에는 신용카드 대출과 "기타" 대출(예: 당좌대월 및 현금 은행 대출)이 포함됩니다. 개인에 대한 스털링 대출은 세 가지 주요 유형의 조직에 의해 제공됩니다.

  • 영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.
  • 건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.
  • 다른 전문 대출업자. 여기에는 비은행, 비빌딩 사회인 영국 신용 대부업자, 전문 모기지 대부업자, 소매업자, 정부, 기업, 보험 회사 및 연금 기금 등이 포함됩니다. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

소비자 대출 규모는 주택 시장 및 은행 부문뿐만 아니라 소비자 활동과 소매 판매의 주요 지표입니다. 지표 성장세는 경기 팽창의 예측을 가능하게 하며 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국은행(BoE) 개인에 대한 순 대출 m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
£​6.567 B
£​5.699 B
£​5.870 B
10월 2025
£​5.392 B
£​5.585 B
£​6.621 B
9월 2025
£​6.980 B
£​5.971 B
£​6.026 B
8월 2025
£​6.000 B
£​7.106 B
£​6.175 B
7월 2025
£​6.144 B
£​-0.618 B
£​6.861 B
6월 2025
£​6.757 B
£​1.871 B
£​3.133 B
5월 2025
£​2.913 B
£​3.273 B
£​1.167 B
4월 2025
£​0.821 B
£​11.338 B
£​14.059 B
3월 2025
£​13.838 B
£​3.931 B
£​4.611 B
2월 2025
£​4.644 B
£​4.585 B
£​5.931 B
1월 2025
£​5.947 B
£​4.036 B
£​4.405 B
12월 2024
£​4.613 B
£​3.664 B
£​3.452 B
11월 2024
£​3.352 B
£​4.258 B
£​4.461 B
10월 2024
£​4.532 B
£​3.904 B
£​3.793 B
9월 2024
£​3.771 B
£​3.694 B
£​4.203 B
8월 2024
£​4.156 B
£​3.994 B
£​4.027 B
7월 2024
£​4.001 B
£​3.512 B
£​3.494 B
6월 2024
£​3.816 B
£​2.488 B
£​2.755 B
5월 2024
£​2.725 B
£​4.711 B
£​3.019 B
4월 2024
£​3.142 B
£​1.079 B
£​1.884 B
3월 2024
£​1.837 B
£​3.075 B
2월 2024
£​2.888 B
£​0.697 B
1월 2024
£​0.791 B
£​1.150 B
£​0.367 B
12월 2023
£​0.367 B
£​-1.838 B
£​2.063 B
11월 2023
£​1.966 B
£​1.479 B
£​1.329 B
10월 2023
£​1.239 B
£​1.630 B
£​0.410 B
9월 2023
£​0.451 B
£​1.802 B
£​2.797 B
8월 2023
£​2.862 B
£​1.269 B
£​1.472 B
7월 2023
£​1.420 B
£​0.956 B
£​1.742 B
6월 2023
£​1.797 B
£​1.002 B
£​1.006 B
5월 2023
£​1.052 B
£​1.588 B
£​0.048 B
4월 2023
£​0.202 B
£​2.709 B
£​1.605 B
3월 2023
£​1.592 B
£​3.527 B
£​2.156 B
2월 2023
£​2.151 B
£​4.482 B
£​3.689 B
1월 2023
£​4.138 B
£​4.883 B
£​3.869 B
12월 2022
£​3.731 B
£​5.755 B
£​5.748 B
11월 2022
£​5.865 B
£​6.227 B
£​4.324 B
10월 2022
£​4.736 B
£​6.715 B
£​6.486 B
9월 2022
£​6.806 B
£​6.858 B
£​7.314 B
8월 2022
£​7.212 B
£​7.029 B
£​6.624 B
7월 2022
£​6.476 B
£​6.926 B
£​7.080 B
6월 2022
£​7.054 B
£​7.070 B
£​8.938 B
5월 2022
£​8.270 B
£​6.700 B
£​5.538 B
4월 2022
£​5.520 B
£​6.669 B
£​7.730 B
3월 2022
£​8.277 B
£​5.538 B
£​6.118 B
2월 2022
£​6.548 B
£​4.773 B
£​6.068 B
1월 2022
£​6.528 B
£​4.157 B
£​4.786 B
12월 2021
£​4.402 B
£​5.508 B
£​4.775 B
11월 2021
£​4.926 B
£​5.426 B
£​1.977 B
10월 2021
£​2.310 B
£​5.267 B
£​9.570 B
웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

