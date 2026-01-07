CFTC NZD 비상업 순포지션 (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
분야:
시장
|낮음
|N/D
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
상품선물거래위원회(CFTC)의 NZD Non-Commercial Net Positions 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업(투기) 거래자에 의해 개설된 장기 및 단기 NZD 선물 포지션의 총량 차이를 반영합니다. 이 보고서에는 미국 선물 시장(시카고 및 뉴욕 거래소)만 포함됩니다.
따라서 이 지표는 미국 내 뉴질랜드 달러화의 순 판매량을 나타냅니다.
마지막 값:
실제 자료
"CFTC NZD 비상업 순포지션 (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
-21.1 K
23 9월 2025
-21.1 K
-18.0 K
16 9월 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 9월 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 9월 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 8월 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 8월 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 8월 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 8월 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 7월 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 7월 2025
-3.2 K
3.6 K
15 7월 2025
3.6 K
4.9 K
8 7월 2025
4.9 K
4.2 K
1 7월 2025
4.2 K
2.8 K
24 6월 2025
2.8 K
-1.3 K
17 6월 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 6월 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 6월 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 5월 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 5월 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 5월 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 5월 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 4월 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 4월 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 4월 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 4월 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 4월 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 3월 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 3월 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 3월 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 3월 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 2월 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 2월 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 2월 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 2월 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 1월 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 1월 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 1월 2025
-52.1 K
-54.6 K
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용