상품선물거래위원회(CFTC)의 NZD Non-Commercial Net Positions 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업(투기) 거래자에 의해 개설된 장기 및 단기 NZD 선물 포지션의 총량 차이를 반영합니다. 이 보고서에는 미국 선물 시장(시카고 및 뉴욕 거래소)만 포함됩니다.

따라서 이 지표는 미국 내 뉴질랜드 달러화의 순 판매량을 나타냅니다.

마지막 값: