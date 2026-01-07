인도의 예금 증가율 y/y는 1년 전 같은 기간에 비해 해당 분기의 은행 예금이 변화한 것을 반영합니다. 인도 준비 은행은 지표 계산을 위한 데이터를 수집하기 위해 국가의 상업 은행들을 대상으로 설문 조사를 실시합니다.

예금이란 은행이 안전한 보관을 위해 인구로부터 받는 돈을 말합니다. 이 통계에는 현재 예금, 저축은행 예금, 정기예금이 반영되어 있습니다. 이 지표는 예금계좌, 예금증서(은행간 CD 제외), 자사 은행 직원의 예금계좌, 신용계좌 마이너스 잔액 등에 대한 데이터를 포함합니다. 이 통계는 예금주라고 정의할 수 없는 계좌뿐만 아니라 발행되었지만 상환되지 않은 은행 수표, 지급 명령 및 기타 의무도 포함하지 않습니다.

예금 수치는 대출 관련 데이터와 결합된 분석에서 고려됩니다. 대출 수요 증가와 함께 은행 예금이 둔화될 경우 국가금융시스템 유동성 격차가 발생할 수 있습니다.

예금 확대는 은행권에 대한 국민의 충성도와 경제 전반에 대한 긍정적인 시각을 나타냅니다. 게다가, 예금은 그 나라의 금융 부문에서 자금 회전을 증가시키고 대출 기회를 확대합니다. 따라서, 예금 증가는 인도 루피에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

