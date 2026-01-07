케이신 제조 구매 관리자 지수(PMI)는 중국의 제조 산업 상태에 대한 개요를 제공합니다. 이 지수는 500여 개 대형 제조사의 구매 담당자를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 기업은 표준 산업 분류에 따라 중국의 GDP에 대한 기여도에 따라 선정됩니다.

지표는 국제마킷기관에서 산출한 구매관리자 지수 계열을 말합니다. 이 에이젼시는 중국 미디어 그룹인 케이신과 협력합니다.

PMI는 가중치가 다른 5개의 개별 하위 인덱스로 구성된 복합 지표입니다:

새 주문 지수—0,3;

제작—0,25;

고용 — 0,2;

공급자 딜리버리 — 0,15;

재고 — 0,1.

조사 참가자들은 지난 한 달간 상기 지표가 개선되었는지, 악화되었는지, 아니면 변하지 않았는지 등 회사의 변화를 평가하기 위해 설문조사를 실시합니다. 제조업에 대한 설문지에는 생산, 신규 주문(국내 시장 및 수출에 대한), 미수주, 지불 및 수령 가격, 공급업체 인도, 주식, 재고, 고용 및 추정 단기 생산 전망에 대한 질문이 포함되어 있습니다.

설문조사를 바탕으로 확산지수를 작성하며, 공통제조 PMI는 상기 가중치에 따라 이러한 확산지수를 이용하여 산출합니다.

개별 분산 하위 지수는 주요 지표로 작용할 수 있습니다. 다른 지표보다 이른 구매 관리자는 납품, 주문 및 기타 중요한 경제 매개변수와 관련된 변화를 느낍니다. 따라서 시장 상태에 대한 그들의 추정치는 다른 통계치보다 더 일찍 나오는데, 이는 일반적으로 상황이 바뀐 후에 계산됩니다.

제조업 활동이 전반적으로 성장함에 따라 지수가 50을 넘고, 50을 밑돌면 감소세를 나타내고 있습니다. 제조업 PMI의 성장은 중국 제조업의 발전을 시사합니다. 이는 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: