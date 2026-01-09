캘린더섹션

프랑스 무역수지 (France Trade Balance)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
경제재정부 (Ministry for the Economy and Finance)
분야:
무역
낮음 €​-4.167 B €​-6.260 B
€​-3.483 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​-6.360 B
€​-4.167 B
다음 발표 실제 예측
이전
무역수지는 보고된 달에 프랑스에서 상품 및 서비스의 수출과 수입의 차이를 보여줍니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 무역수지 (France Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€​-4.167 B
€​-6.260 B
€​-3.483 B
10월 2025
€​-3.918 B
€​-6.709 B
€​-6.347 B
9월 2025
€​-6.576 B
€​-6.824 B
€​-5.186 B
8월 2025
€​-5.529 B
€​-5.970 B
€​-5.740 B
7월 2025
€​-5.558 B
€​-6.605 B
€​-7.159 B
6월 2025
€​-7.623 B
€​-9.829 B
€​-7.633 B
5월 2025
€​-7.766 B
€​-6.809 B
€​-7.689 B
4월 2025
€​-7.968 B
€​-6.230 B
€​-6.272 B
3월 2025
€​-6.248 B
€​-6.385 B
€​-7.700 B
2월 2025
€​-7.874 B
€​-6.644 B
€​-6.490 B
1월 2025
€​-6.540 B
€​-6.948 B
€​-3.481 B
12월 2024
€​-3.905 B
€​-7.466 B
€​-6.340 B
11월 2024
€​-7.085 B
€​-7.173 B
€​-7.520 B
10월 2024
€​-7.666 B
€​-6.908 B
€​-8.418 B
9월 2024
€​-8.266 B
€​-6.514 B
€​-7.718 B
8월 2024
€​-7.371 B
€​-6.796 B
€​-6.042 B
7월 2024
€​-5.884 B
€​-7.184 B
€​-5.980 B
6월 2024
€​-6.088 B
€​-8.550 B
€​-7.716 B
5월 2024
€​-7.987 B
€​-8.962 B
€​-7.561 B
4월 2024
€​-7.579 B
€​-3.856 B
€​-5.381 B
3월 2024
€​-5.473 B
€​-5.284 B
€​-5.614 B
2월 2024
€​-5.244 B
€​-5.765 B
€​-7.213 B
1월 2024
€​-7.388 B
€​-5.584 B
€​-6.421 B
12월 2023
€​-6.829 B
€​-6.778 B
€​-5.939 B
11월 2023
€​-5.943 B
€​-8.814 B
€​-8.455 B
10월 2023
€​-8.597 B
€​-8.623 B
€​-8.867 B
9월 2023
€​-8.917 B
€​-8.194 B
€​-8.330 B
8월 2023
€​-8.202 B
€​-7.445 B
€​-8.106 B
7월 2023
€​-8.089 B
€​-7.590 B
€​-6.804 B
6월 2023
€​-6.713 B
€​-9.122 B
€​-7.939 B
5월 2023
€​-8.418 B
€​-8.954 B
€​-10.563 B
4월 2023
€​-9.710 B
€​-9.015 B
€​-8.393 B
3월 2023
€​-8.023 B
€​-11.533 B
€​-9.302 B
2월 2023
€​-9.904 B
€​-14.202 B
€​-12.538 B
1월 2023
€​-12.939 B
€​-14.753 B
€​-14.726 B
12월 2022
€​-14.934 B
€​-13.276 B
€​-13.566 B
11월 2022
€​-13.766 B
€​-14.799 B
€​-11.592 B
10월 2022
€​-12.150 B
€​-17.123 B
€​-17.167 B
9월 2022
€​-17.487 B
€​-15.438 B
€​-15.298 B
8월 2022
€​-15.301 B
€​-14.256 B
€​-14.786 B
7월 2022
€​-14.538 B
€​-13.377 B
€​-13.083 B
6월 2022
€​-13.066 B
€​-12.923 B
€​-12.908 B
5월 2022
€​-12.994 B
€​-12.564 B
€​-12.717 B
4월 2022
€​-12.156 B
€​-11.633 B
€​-12.649 B
3월 2022
€​-12.374 B
€​-9.323 B
€​-10.360 B
2월 2022
€​-10.273 B
€​-9.766 B
€​-7.955 B
1월 2022
€​-8.034 B
€​-10.777 B
€​-11.394 B
12월 2021
€​-11.321 B
€​-8.771 B
€​-9.756 B
11월 2021
€​-9.727 B
€​-7.209 B
€​-7.697 B
10월 2021
€​-7.513 B
€​-6.767 B
€​-6.943 B
