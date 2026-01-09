프랑스 무역수지 (France Trade Balance)
프랑스
EUR, 유로
무역
|€-4.167 B
|€-6.260 B
€-3.483 B
|실제
|예측
이전
|€-6.360 B
€-4.167 B
|실제
|예측
이전
무역수지는 보고된 달에 프랑스에서 상품 및 서비스의 수출과 수입의 차이를 보여줍니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
실제 자료
예측
"프랑스 무역수지 (France Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
€-4.167 B
€-6.260 B
€-3.483 B
10월 2025
€-3.918 B
€-6.709 B
€-6.347 B
9월 2025
€-6.576 B
€-6.824 B
€-5.186 B
8월 2025
€-5.529 B
€-5.970 B
€-5.740 B
7월 2025
€-5.558 B
€-6.605 B
€-7.159 B
6월 2025
€-7.623 B
€-9.829 B
€-7.633 B
5월 2025
€-7.766 B
€-6.809 B
€-7.689 B
4월 2025
€-7.968 B
€-6.230 B
€-6.272 B
3월 2025
€-6.248 B
€-6.385 B
€-7.700 B
2월 2025
€-7.874 B
€-6.644 B
€-6.490 B
1월 2025
€-6.540 B
€-6.948 B
€-3.481 B
12월 2024
€-3.905 B
€-7.466 B
€-6.340 B
11월 2024
€-7.085 B
€-7.173 B
€-7.520 B
10월 2024
€-7.666 B
€-6.908 B
€-8.418 B
9월 2024
€-8.266 B
€-6.514 B
€-7.718 B
8월 2024
€-7.371 B
€-6.796 B
€-6.042 B
7월 2024
€-5.884 B
€-7.184 B
€-5.980 B
6월 2024
€-6.088 B
€-8.550 B
€-7.716 B
5월 2024
€-7.987 B
€-8.962 B
€-7.561 B
4월 2024
€-7.579 B
€-3.856 B
€-5.381 B
3월 2024
€-5.473 B
€-5.284 B
€-5.614 B
2월 2024
€-5.244 B
€-5.765 B
€-7.213 B
1월 2024
€-7.388 B
€-5.584 B
€-6.421 B
12월 2023
€-6.829 B
€-6.778 B
€-5.939 B
11월 2023
€-5.943 B
€-8.814 B
€-8.455 B
10월 2023
€-8.597 B
€-8.623 B
€-8.867 B
9월 2023
€-8.917 B
€-8.194 B
€-8.330 B
8월 2023
€-8.202 B
€-7.445 B
€-8.106 B
7월 2023
€-8.089 B
€-7.590 B
€-6.804 B
6월 2023
€-6.713 B
€-9.122 B
€-7.939 B
5월 2023
€-8.418 B
€-8.954 B
€-10.563 B
4월 2023
€-9.710 B
€-9.015 B
€-8.393 B
3월 2023
€-8.023 B
€-11.533 B
€-9.302 B
2월 2023
€-9.904 B
€-14.202 B
€-12.538 B
1월 2023
€-12.939 B
€-14.753 B
€-14.726 B
12월 2022
€-14.934 B
€-13.276 B
€-13.566 B
11월 2022
€-13.766 B
€-14.799 B
€-11.592 B
10월 2022
€-12.150 B
€-17.123 B
€-17.167 B
9월 2022
€-17.487 B
€-15.438 B
€-15.298 B
8월 2022
€-15.301 B
€-14.256 B
€-14.786 B
7월 2022
€-14.538 B
€-13.377 B
€-13.083 B
6월 2022
€-13.066 B
€-12.923 B
€-12.908 B
5월 2022
€-12.994 B
€-12.564 B
€-12.717 B
4월 2022
€-12.156 B
€-11.633 B
€-12.649 B
3월 2022
€-12.374 B
€-9.323 B
€-10.360 B
2월 2022
€-10.273 B
€-9.766 B
€-7.955 B
1월 2022
€-8.034 B
€-10.777 B
€-11.394 B
12월 2021
€-11.321 B
€-8.771 B
€-9.756 B
11월 2021
€-9.727 B
€-7.209 B
€-7.697 B
10월 2021
€-7.513 B
€-6.767 B
€-6.943 B
