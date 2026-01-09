이탈리아 마킷 건설 PMI(구매 관리자 지수)는 IHS 마킷에서 편집 및 발행합니다. 이 지표는 국가 건설 부문 구매 관리자의 활동 수준을 보여줍니다.

종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다. 따라서, 그들은 상황이 좋든 나쁘든 간에 언제 변하는지를 가장 먼저 보는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사 샘플을 선정합니다.

PMI 계산은 GDP에 가장 큰 기여를 하는 200개 이상의 이탈리아 건설 회사의 구매 임원들에게 보낸 설문지에 대한 월별 응답에서 수집한 데이터를 기반으로 합니다. 관리자들은 국가 건설 부문의 현재 사업과 경제 상황을 특징 짓도록 요청받습니다. 이 설문지는 다음과 같은 경제 변수를 다룹니다:

일반 영업 활동

주택건설업

상업 건설 활동

토목업

새 주문

고용

구매 수량

공급업체의 납품 횟수

투입 가격

하청업체와 협력(활동, 가용성, 요금, 품질)

단기 미래 생산량

설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 지수는 계절별로 조정됩니다. 개별 가중치는 폴링된 회사에 부여됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 건설 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 이는 건설업종의 활황과 인플레이션의 선행지표로 해석됩니다. 건설 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: