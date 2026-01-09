캘린더섹션

경제 달력

국가

S&P 글로벌 이탈리아 건설 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

국가:
이탈리아
EUR, 유로
소스:
S&P 글로벌 (S&P Global)
분야:
비즈니스
낮음 N/D
48.2
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

이탈리아 마킷 건설 PMI(구매 관리자 지수)는 IHS 마킷에서 편집 및 발행합니다. 이 지표는 국가 건설 부문 구매 관리자의 활동 수준을 보여줍니다.

종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다. 따라서, 그들은 상황이 좋든 나쁘든 간에 언제 변하는지를 가장 먼저 보는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사 샘플을 선정합니다.

PMI 계산은 GDP에 가장 큰 기여를 하는 200개 이상의 이탈리아 건설 회사의 구매 임원들에게 보낸 설문지에 대한 월별 응답에서 수집한 데이터를 기반으로 합니다. 관리자들은 국가 건설 부문의 현재 사업과 경제 상황을 특징 짓도록 요청받습니다. 이 설문지는 다음과 같은 경제 변수를 다룹니다:

  • 일반 영업 활동
  • 주택건설업
  • 상업 건설 활동
  • 토목업
  • 새 주문
  • 고용
  • 구매 수량
  • 공급업체의 납품 횟수
  • 투입 가격
  • 하청업체와 협력(활동, 가용성, 요금, 품질)
  • 단기 미래 생산량

설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 지수는 계절별로 조정됩니다. 개별 가중치는 폴링된 회사에 부여됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 건설 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 이는 건설업종의 활황과 인플레이션의 선행지표로 해석됩니다. 건설 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"S&P 글로벌 이탈리아 건설 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
48.2
11월 2025
48.2
50.7
10월 2025
50.7
49.8
9월 2025
49.8
47.7
8월 2025
47.7
48.3
7월 2025
48.3
50.2
6월 2025
50.2
50.5
5월 2025
50.5
50.1
4월 2025
50.1
52.4
3월 2025
52.4
48.2
2월 2025
48.2
50.9
1월 2025
50.9
51.2
12월 2024
51.2
48.5
11월 2024
48.5
48.2
10월 2024
48.2
47.8
9월 2024
47.8
46.6
8월 2024
46.6
45.0
7월 2024
45.0
46.0
6월 2024
46.0
49.0
5월 2024
49.0
48.5
4월 2024
48.5
50.3
3월 2024
50.3
50.3
2월 2024
50.3
51.6
1월 2024
51.6
55.2
12월 2023
55.2
52.9
11월 2023
52.9
51.8
10월 2023
51.8
49.8
9월 2023
49.8
47.7
8월 2023
47.7
48.0
7월 2023
48.0
48.6
6월 2023
48.6
47.9
5월 2023
47.9
49.0
4월 2023
49.0
47.4
3월 2023
47.4
48.9
2월 2023
48.9
48.2
1월 2023
48.2
47.0
12월 2022
47.0
52.0
11월 2022
52.0
48.1
10월 2022
48.1
46.7
9월 2022
46.7
41.2
8월 2022
41.2
46.2
7월 2022
46.2
50.4
6월 2022
50.4
54.3
5월 2022
54.3
59.0
4월 2022
59.0
62.9
3월 2022
62.9
68.5
2월 2022
68.5
68.2
1월 2022
68.2
65.5
12월 2021
65.5
65.5
11월 2021
65.5
58.6
12
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드