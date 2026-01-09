S&P 글로벌 이탈리아 건설 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))
이탈리아 마킷 건설 PMI(구매 관리자 지수)는 IHS 마킷에서 편집 및 발행합니다. 이 지표는 국가 건설 부문 구매 관리자의 활동 수준을 보여줍니다.
종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다. 따라서, 그들은 상황이 좋든 나쁘든 간에 언제 변하는지를 가장 먼저 보는 사람들 중 하나입니다. 전국의 최대 대기업 수를 대상으로 설문 조사 샘플을 선정합니다.
PMI 계산은 GDP에 가장 큰 기여를 하는 200개 이상의 이탈리아 건설 회사의 구매 임원들에게 보낸 설문지에 대한 월별 응답에서 수집한 데이터를 기반으로 합니다. 관리자들은 국가 건설 부문의 현재 사업과 경제 상황을 특징 짓도록 요청받습니다. 이 설문지는 다음과 같은 경제 변수를 다룹니다:
- 일반 영업 활동
- 주택건설업
- 상업 건설 활동
- 토목업
- 새 주문
- 고용
- 구매 수량
- 공급업체의 납품 횟수
- 투입 가격
- 하청업체와 협력(활동, 가용성, 요금, 품질)
- 단기 미래 생산량
설문 조사 참가자들은 상대적인 추정치를 제공합니다. 즉, 데이터가 가동 중이거나 중단되었거나 데이터가 그대로 유지되는 경우입니다. 지수는 계절별로 조정됩니다. 개별 가중치는 폴링된 회사에 부여됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 영업 상황을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이 수치가 50을 밑돌면 경영 상황이 악화되는 것입니다.
PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 건설 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 이는 건설업종의 활황과 인플레이션의 선행지표로 해석됩니다. 건설 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
"S&P 글로벌 이탈리아 건설 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
