외환 흐름은 브라질에 입출국하는 외화량과 관련이 있는데, 이는 상업 흐름과 금융 흐름의 균형을 합한 금액으로 계산됩니다.

파이낸셜 플로(Financial Flow)는 이익과 배당금을 다른 국가에 이전하는 것, 증권 투자 및 외국 기관의 직접 투자, 그 밖의 운영입니다. 그것은 실질적으로 브라질로부터의 모든 수출과 수입을 반영합니다.

중앙은행(BC)은 매주 브라질에 입출국하는 외국 돈의 액수를 미국 달러로 환산한 보고서를 발행합니다.

외환 흐름은 미국 달러 기준으로 브라질에 진출한 전체 자본이 해외로 나간 자본보다 많을 때 긍정적입니다.

미국 달러 기준으로 브라질에 진출한 전체 자본이 해외로 나간 자본보다 낮을 때 외화 흐름은 마이너스 입니다.

각국은 긍정적인 환율 흐름을 목표로 하고 있는데, 이는 국내외 투자 증가를 자극하기 때문에 경상수지 적자에 대한 자금조달에 이상적입니다.

긍정적인 외화 흐름은 미국 통화에 대한 브라질 헤알화를 높이 평가하여, 브라질 내 달러 공급을 증가시키고 바이어의 압력을 감소시킵니다.

마이너스 외화 흐름은 미국 통화에 대한 브라질 실물 가치를 떨어뜨려 자국 내 달러 공급을 줄이고 구매자들의 압력을 높입니다.

요컨대 이 지표는 인구와 대외 무역의 구매력과 밀접한 관련이 있어 지표 성장이 브라질 실질적 시세에 유익한 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.

