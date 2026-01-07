캘린더섹션

독일 산업 생산 m/m (Germany Industrial Production m/m)

국가:
독일
EUR, 유로
소스:
독일 연방통계청 (Federal Statistical Office of Germany)
분야:
비즈니스
중간 1.8% 0.5%
1.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.5%
1.8%
다음 발표 실제 예측
이전
산업생산지수는 독일의 제조업 월별 생산량을 전월 대비 기준으로 측정합니다. 그것의 주기성, 그것의 빠른 가용성, 그리고 경제 활동에 의한 상세한 분석으로 인해, 그것은 경제 발전의 중심적이고 최신의 지표입니다.

50인 이상의 직원을 둔 기업에서는 연방주 통계청이 가치 및 수량별로 6,000개 이상의 제품의 월 생산량을 조사 20인 이상 기업의 기여도를 분기별로 집계하고 월별 지수를 포함합니다. 다음 달 25일 연방통계청에 전달된 결정 수치는 독일 산업생산가치의 80%를 커버한 뒤 총생산가치주로 경제부문 지수로 압축됩니다.

4자리 활동 지수는 기준 연도의 제조 산업 총액에서 각 경제 활동의 요인 비용으로 추가된 총 가치의 몫인 총 생산 지수까지 세 자리, 두 자리, 주 그룹까지 더 높은 경제 활동의 집계에 사용됩니다. 이러한 부가가치 수치는 제조 분야의 연간 비용 구조 조사에서 나온 것입니다. 월별 생산지수의 품질을 개선하기 위해 각 활동에 대해 해당 분기별 생산지수 수준으로 조정

현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 분기별 지표 조정에 따른 수정 필요성은 현재 연평균 0.5% 미만입니다.

생산지수는 20인 미만 기업의 생산량을 고려하지 않습니다. 더욱이 생산지수는 제품의 분류에서 다루는 보유지분의 생산가치의 일부만을 나타냅니다. 따라서 무역, 운송, 서비스 및 현재 상품 분류에 포함되지 않은 물리적 생산의 부분과 같은 비산업적 활동의 생산가치는 누락됩니다.

제조업의 산업생산지수 m/m는 기준월 생산지수의 전월대비 평균변동을 반영합니다. 산업 생산 증가는 유로화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
1.8%
0.5%
1.1%
9월 2025
1.3%
-0.4%
-3.7%
8월 2025
-4.3%
1.3%
7월 2025
1.3%
-3.8%
-1.9%
6월 2025
-1.9%
-0.6%
-0.1%
5월 2025
1.2%
-1.3%
-1.6%
4월 2025
-1.4%
-1.5%
2.3%
3월 2025
3.0%
2.7%
-1.3%
2월 2025
-1.3%
0.5%
2.0%
1월 2025
2.0%
0.6%
-1.5%
12월 2024
-2.4%
0.7%
1.3%
11월 2024
1.5%
-1.8%
-0.4%
10월 2024
-1.0%
0.1%
-2.0%
9월 2024
-2.5%
-0.3%
2.6%
8월 2024
2.9%
0.2%
-2.9%
7월 2024
-2.4%
-0.1%
1.7%
6월 2024
1.4%
-0.4%
-3.1%
5월 2024
-2.5%
0.5%
0.1%
4월 2024
-0.1%
0.2%
-0.4%
3월 2024
-0.4%
0.0%
1.7%
2월 2024
2.1%
0.8%
1.3%
1월 2024
1.0%
-0.6%
-2.0%
12월 2023
-1.6%
-0.3%
-0.2%
11월 2023
-0.7%
-0.1%
-0.3%
10월 2023
-0.4%
-0.1%
-1.3%
9월 2023
-1.4%
0.3%
-0.1%
8월 2023
-0.2%
0.0%
-0.6%
7월 2023
-0.8%
-0.2%
-1.4%
6월 2023
-1.5%
0.1%
-0.1%
5월 2023
-0.2%
0.0%
0.3%
4월 2023
0.3%
-0.2%
-2.1%
3월 2023
-3.4%
0.0%
2.1%
2월 2023
2.0%
0.1%
3.7%
1월 2023
3.5%
0.0%
-2.4%
12월 2022
-3.1%
-0.1%
0.4%
11월 2022
0.2%
0.0%
-0.4%
10월 2022
-0.1%
0.0%
1.1%
9월 2022
0.6%
0.2%
-1.2%
8월 2022
-0.8%
0.0%
0.0%
7월 2022
-0.3%
-0.3%
0.8%
6월 2022
0.4%
-0.2%
-0.1%
5월 2022
0.2%
0.3%
1.3%
4월 2022
0.7%
0.4%
-3.7%
3월 2022
-3.9%
-0.1%
0.1%
2월 2022
0.2%
-0.6%
1.4%
1월 2022
2.7%
0.0%
1.1%
12월 2021
-0.3%
0.8%
0.3%
11월 2021
-0.2%
-0.1%
2.4%
10월 2021
2.8%
-0.7%
-0.5%
9월 2021
-1.1%
0.0%
-3.5%
