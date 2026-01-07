독일 산업 생산 m/m (Germany Industrial Production m/m)
|중간
|1.8%
|0.5%
|
1.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.5%
|
1.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
산업생산지수는 독일의 제조업 월별 생산량을 전월 대비 기준으로 측정합니다. 그것의 주기성, 그것의 빠른 가용성, 그리고 경제 활동에 의한 상세한 분석으로 인해, 그것은 경제 발전의 중심적이고 최신의 지표입니다.
50인 이상의 직원을 둔 기업에서는 연방주 통계청이 가치 및 수량별로 6,000개 이상의 제품의 월 생산량을 조사 20인 이상 기업의 기여도를 분기별로 집계하고 월별 지수를 포함합니다. 다음 달 25일 연방통계청에 전달된 결정 수치는 독일 산업생산가치의 80%를 커버한 뒤 총생산가치주로 경제부문 지수로 압축됩니다.
4자리 활동 지수는 기준 연도의 제조 산업 총액에서 각 경제 활동의 요인 비용으로 추가된 총 가치의 몫인 총 생산 지수까지 세 자리, 두 자리, 주 그룹까지 더 높은 경제 활동의 집계에 사용됩니다. 이러한 부가가치 수치는 제조 분야의 연간 비용 구조 조사에서 나온 것입니다. 월별 생산지수의 품질을 개선하기 위해 각 활동에 대해 해당 분기별 생산지수 수준으로 조정
현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 현재 월간 생산 지수는 잠정적이며 여전히 10% 미만의 추정치를 포함하고 있습니다. 분기별 지표 조정에 따른 수정 필요성은 현재 연평균 0.5% 미만입니다.
생산지수는 20인 미만 기업의 생산량을 고려하지 않습니다. 더욱이 생산지수는 제품의 분류에서 다루는 보유지분의 생산가치의 일부만을 나타냅니다. 따라서 무역, 운송, 서비스 및 현재 상품 분류에 포함되지 않은 물리적 생산의 부분과 같은 비산업적 활동의 생산가치는 누락됩니다.
제조업의 산업생산지수 m/m는 기준월 생산지수의 전월대비 평균변동을 반영합니다. 산업 생산 증가는 유로화 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"독일 산업 생산 m/m (Germany Industrial Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
