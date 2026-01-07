캘린더섹션

브라질 생산 가격 지수 (PPI) y/y (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
브라질 지리통계연구소(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
분야:
가격
낮음 -1.82% -1.03%
-0.39%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-2.47%
-1.82%
다음 발표 실제 예측
이전
생산자물가지수(PPI) y/y는 브라질 공산품 생산자가 받은 판매가격의 전년도 같은 달과 비교한 특정 달 변동을 보여줍니다. 이 지수는 소비자 물가 상승률을 나타내는 선행 지표로 평가됩니다. 예상보다 높은 판독값은 브라질이 실제로 강세를 보이고 있음을 보여주는 지표가 될 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"브라질 생산 가격 지수 (PPI) y/y (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
-1.82%
-1.03%
-0.39%
9월 2025
-0.40%
0.88%
0.47%
8월 2025
0.48%
0.75%
1.35%
7월 2025
1.36%
2.62%
3.24%
6월 2025
3.24%
4.77%
5.78%
5월 2025
5.78%
6.18%
7.54%
4월 2025
7.27%
7.53%
8.39%
3월 2025
8.37%
8.30%
9.42%
2월 2025
9.41%
8.97%
9.71%
1월 2025
9.69%
10.07%
9.28%
12월 2024
9.42%
7.61%
7.62%
11월 2024
7.59%
4.05%
5.92%
10월 2024
5.89%
7.62%
6.02%
9월 2024
6.06%
4.18%
6.49%
8월 2024
6.42%
3.43%
6.58%
7월 2024
6.63%
7.35%
4.17%
6월 2024
4.19%
2.20%
0.07%
5월 2024
0.17%
-1.25%
-3.15%
4월 2024
-3.08%
-1.89%
-4.13%
3월 2024
-4.13%
-3.14%
-5.08%
2월 2024
-5.16%
-3.28%
-5.49%
1월 2024
-5.56%
-3.71%
-4.99%
12월 2023
-4.98%
-8.60%
-6.01%
11월 2023
-6.09%
-7.73%
-6.18%
10월 2023
-6.13%
-4.88%
-7.97%
9월 2023
-7.92%
-6.20%
-10.65%
8월 2023
-10.51%
-15.00%
-14.02%
7월 2023
-14.07%
-15.06%
-12.37%
6월 2023
-12.37%
-11.97%
-9.20%
5월 2023
-9.20%
-7.03%
-4.63%
4월 2023
-4.63%
-6.62%
-2.30%
3월 2023
-2.32%
-0.15%
1.39%
2월 2023
1.38%
1.45%
2.24%
1월 2023
2.24%
0.50%
3.16%
12월 2022
3.13%
2.21%
4.40%
11월 2022
4.39%
6.34%
6.49%
10월 2022
6.50%
10.92%
9.84%
9월 2022
9.76%
7.77%
12.24%
8월 2022
12.16%
16.03%
17.94%
7월 2022
18.04%
18.34%
18.79%
6월 2022
18.78%
19.53%
19.12%
5월 2022
19.15%
16.59%
18.16%
4월 2022
18.00%
18.99%
18.29%
3월 2022
18.31%
16.15%
20.02%
2월 2022
20.05%
21.74%
25.53%
1월 2022
25.51%
28.98%
28.45%
12월 2021
28.39%
30.75%
29.05%
11월 2021
28.86%
25.59%
28.95%
10월 2021
28.83%
31.41%
30.40%
9월 2021
30.59%
34.06%
33.12%
123
