유럽 연합의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|실업률
|6.4%
|10월 2025
|6.4%
|월별
|코어 CPI y/y
|2.4%
|11월 2025
|2.4%
|월별
|ECB 금리 결정
|2.15%
|2.15%
|무역 수지 n.s.a.
|€18.4 B
|10월 2025
|€18.4 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.4
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.3%
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 2.1%, 이전: 2.1%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI, 이전: 129.33
2026.01.07 10:00, EUR, Core CPI, 이전: 122.67
2026.01.08 08:30, EUR, 유럽중앙은행(ECB) 데 기노스 부총재 연설
2026.01.08 10:00, EUR, PPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.08 10:00, EUR, PPI y/y, 예측: -1.5%, 이전: -0.5%
2026.01.08 10:00, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.4%
2026.01.08 10:00, EUR, 비즈니스 기후 지표, 예측: -0.53, 이전: -0.66
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 신뢰도 지표, 예측: -8.3, 이전: -9.3
2026.01.08 10:00, EUR, 서비스 정서 지표, 예측: 6.5, 이전: 5.7
2026.01.08 10:00, EUR, 경제 심리 지표, 예측: 96.5, 이전: 97.0
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 신뢰 지수, 예측: -14.6, 이전: -14.6
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 가격 기대치, 예측: 22.2, 이전: 23.1
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 판매 가격 기대치, 예측: 8.7, 이전: 9.9
2026.01.09 10:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.0%
2026.01.09 10:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.09 12:45, EUR, ECB 집행 위원회 레인 연설
2026.01.12 09:30, EUR, 센틱스 투자자 신뢰도, 예측: -6.2, 이전: -6.2
2026.01.15 09:00, EUR, ECB 경제 게시판
2026.01.15 10:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: -0.3%, 이전: 0.8%
2026.01.15 10:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.9%, 이전: 2.0%
2026.01.15 10:00, EUR, 무역 수지, 예측: €13.1 B, 이전: €14.0 B
2026.01.15 10:00, EUR, 무역 수지 n.s.a., 예측: €23.8 B, 이전: €18.4 B
2026.01.15 11:00, EUR, 공식 예비 자산, 이전: €1754.630 B
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC EUR 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|GDP y/y
|1.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|고용 변경 y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|고용 변동 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|고용 수준
|172.049 M
|3 Q 2025
|171.840 M
|분기별
|급여 비용 y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|3.7%
|분기별
|노동 비용 지수
|3.3%
|3 Q 2025
|3.9%
|분기별
|실업률
|6.4%
|10월 2025
|6.4%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI
|129.33
|11월 2025
|129.35
|월별
|CPI excl. 담배 m/m
|-0.3%
|11월 2025
|0.2%
|월별
|CPI excl. 담배 y/y
|2.1%
|11월 2025
|2.1%
|월별
|CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m
|-0.4%
|11월 2025
|-0.4%
|월별
|CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 y/y
|2.4%
|11월 2025
|2.4%
|월별
|CPI m/m
|-0.3%
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|CPI y/y
|2.1%
|11월 2025
|2.2%
|월별
|Core CPI
|122.67
|11월 2025
|122.67
|월별
|PPI m/m
|0.1%
|10월 2025
|-0.1%
|월별
|PPI y/y
|-0.5%
|10월 2025
|-0.2%
|월별
|코어 CPI m/m
|-0.5%
|11월 2025
|-0.5%
|월별
|코어 CPI y/y
|2.4%
|11월 2025
|2.4%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|ECB M3 통화 공급 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|ECB 가계 대출 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|ECB 금리 결정
|2.15%
|2.15%
|ECB 대상 LTRO
|€51.970 B
|€97.570 B
|ECB 민간 부문 대출 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|ECB 비금융 기업 대출 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|ECB 예금 시설 금리 결정
|2.00%
|2.00%
|ECB 한계대출금리 결정
|2.40%
|2.40%
|공식 예비 자산
|€1754.630 B
|11월 2025
|€1709.780 B
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|€14.0 B
|10월 2025
|€18.0 B
|월별
|무역 수지 n.s.a.
|€18.4 B
|10월 2025
|€18.4 B
|월별
|현재 계정
|N/D
|10월 2025
|월별
|현재 계정 n.s.a.
|N/D
|10월 2025
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 건설 PMI
|N/D
|12월 2025
|45.4
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|ZEW 경제심리지표
|33.7
|12월 2025
|월별
|건설 결과물 m/m
|0.9%
|10월 2025
|-0.6%
|월별
|건설 결과물 y/y
|0.5%
|10월 2025
|-0.4%
|월별
|경제 심리 지표
|97.0
|11월 2025
|96.8
|월별
|비즈니스 기후 지표
|-0.66
|11월 2025
|-0.47
|월별
|산업 생산 m/m
|0.8%
|10월 2025
|0.2%
|월별
|산업 생산성 y/y
|2.0%
|10월 2025
|1.2%
|월별
|산업 신뢰도 지표
|-9.3
|11월 2025
|-8.5
|월별
|산업 판매 가격 기대치
|9.9
|11월 2025
|7.8
|월별
|서비스 정서 지표
|5.7
|11월 2025
|4.2
|월별
|센틱스 투자자 신뢰도
|-6.2
|12월 2025
|-7.4
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 y/y
|1.5%
|10월 2025
|1.2%
|월별
|소매판매 m/m
|0.0%
|10월 2025
|0.1%
|월별
|소비자 가격 기대치
|23.1
|11월 2025
|21.9
|월별
|소비자 신뢰 지수
|-14.6
|12월 2025
|-14.2
|월별