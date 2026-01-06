캘린더섹션

유럽 연합의 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% 분기별
실업률 6.4% 10월 2025 6.4% 월별
코어 CPI y/y 2.4% 11월 2025 2.4% 월별
ECB 금리 결정 2.15% 2.15%
무역 수지 n.s.a. €​18.4 B 10월 2025 €​18.4 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 09:00, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 45.4
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.5%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: -0.3%
2026.01.07 10:00, EUR, 코어 CPI y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI y/y, 예측: 2.1%, 이전: 2.1%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -0.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.4%
2026.01.07 10:00, EUR, CPI, 이전: 129.33
2026.01.07 10:00, EUR, Core CPI, 이전: 122.67
2026.01.08 08:30, EUR, 유럽중앙은행(ECB) 데 기노스 부총재 연설
2026.01.08 10:00, EUR, PPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.08 10:00, EUR, PPI y/y, 예측: -1.5%, 이전: -0.5%
2026.01.08 10:00, EUR, 실업률, 예측: 6.3%, 이전: 6.4%
2026.01.08 10:00, EUR, 비즈니스 기후 지표, 예측: -0.53, 이전: -0.66
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 신뢰도 지표, 예측: -8.3, 이전: -9.3
2026.01.08 10:00, EUR, 서비스 정서 지표, 예측: 6.5, 이전: 5.7
2026.01.08 10:00, EUR, 경제 심리 지표, 예측: 96.5, 이전: 97.0
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 신뢰 지수, 예측: -14.6, 이전: -14.6
2026.01.08 10:00, EUR, 소비자 가격 기대치, 예측: 22.2, 이전: 23.1
2026.01.08 10:00, EUR, 산업 판매 가격 기대치, 예측: 8.7, 이전: 9.9
2026.01.09 10:00, EUR, 소매판매 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.0%
2026.01.09 10:00, EUR, 소매 판매 y/y, 예측: 1.2%, 이전: 1.5%
2026.01.09 12:45, EUR, ECB 집행 위원회 레인 연설
2026.01.12 09:30, EUR, 센틱스 투자자 신뢰도, 예측: -6.2, 이전: -6.2
2026.01.15 09:00, EUR, ECB 경제 게시판
2026.01.15 10:00, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: -0.3%, 이전: 0.8%
2026.01.15 10:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 0.9%, 이전: 2.0%
2026.01.15 10:00, EUR, 무역 수지, 예측: €​13.1 B, 이전: €​14.0 B
2026.01.15 10:00, EUR, 무역 수지 n.s.a., 예측: €​23.8 B, 이전: €​18.4 B
2026.01.15 11:00, EUR, 공식 예비 자산, 이전: €​1754.630 B

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC EUR 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% 분기별
GDP y/y 1.4% 3 Q 2025 1.5% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
고용 변경 y/y 0.5% 3 Q 2025 0.6% 분기별
고용 변동 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.1% 분기별
고용 수준 172.049 M 3 Q 2025 171.840 M 분기별
급여 비용 y/y 3.0% 3 Q 2025 3.7% 분기별
노동 비용 지수 3.3% 3 Q 2025 3.9% 분기별
실업률 6.4% 10월 2025 6.4% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI 129.33 11월 2025 129.35 월별
CPI excl. 담배 m/m -0.3% 11월 2025 0.2% 월별
CPI excl. 담배 y/y 2.1% 11월 2025 2.1% 월별
CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m -0.4% 11월 2025 -0.4% 월별
CPI excl. 에너지 및 미처리 식품 y/y 2.4% 11월 2025 2.4% 월별
CPI m/m -0.3% 11월 2025 -0.3% 월별
CPI y/y 2.1% 11월 2025 2.2% 월별
Core CPI 122.67 11월 2025 122.67 월별
PPI m/m 0.1% 10월 2025 -0.1% 월별
PPI y/y -0.5% 10월 2025 -0.2% 월별
코어 CPI m/m -0.5% 11월 2025 -0.5% 월별
코어 CPI y/y 2.4% 11월 2025 2.4% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
ECB M3 통화 공급 y/y N/D 11월 2025 월별
ECB 가계 대출 y/y N/D 11월 2025 월별
ECB 금리 결정 2.15% 2.15%
ECB 대상 LTRO €​51.970 B €​97.570 B
ECB 민간 부문 대출 y/y N/D 11월 2025 월별
ECB 비금융 기업 대출 y/y N/D 11월 2025 월별
ECB 예금 시설 금리 결정 2.00% 2.00%
ECB 한계대출금리 결정 2.40% 2.40%
공식 예비 자산 €​1754.630 B 11월 2025 €​1709.780 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 €​14.0 B 10월 2025 €​18.0 B 월별
무역 수지 n.s.a. €​18.4 B 10월 2025 €​18.4 B 월별
현재 계정 N/D 10월 2025 월별
현재 계정 n.s.a. N/D 10월 2025 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 건설 PMI N/D 12월 2025 45.4 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 월별
ZEW 경제심리지표 33.7 12월 2025 월별
건설 결과물 m/m 0.9% 10월 2025 -0.6% 월별
건설 결과물 y/y 0.5% 10월 2025 -0.4% 월별
경제 심리 지표 97.0 11월 2025 96.8 월별
비즈니스 기후 지표 -0.66 11월 2025 -0.47 월별
산업 생산 m/m 0.8% 10월 2025 0.2% 월별
산업 생산성 y/y 2.0% 10월 2025 1.2% 월별
산업 신뢰도 지표 -9.3 11월 2025 -8.5 월별
산업 판매 가격 기대치 9.9 11월 2025 7.8 월별
서비스 정서 지표 5.7 11월 2025 4.2 월별
센틱스 투자자 신뢰도 -6.2 12월 2025 -7.4 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y 1.5% 10월 2025 1.2% 월별
소매판매 m/m 0.0% 10월 2025 0.1% 월별
소비자 가격 기대치 23.1 11월 2025 21.9 월별
소비자 신뢰 지수 -14.6 12월 2025 -14.2 월별