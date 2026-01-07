유럽 연합 소비자 물가 지수(CPI) excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|낮음
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.3%
|
-0.4%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
CPI(소비자 물가 지수) excl. 에너지 및 미가공식품 m/m은 당월 상품 및 서비스 바스켓 가격이 전월 대비 변동된 것을 반영합니다.
CPI는 가계, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변화를 반영합니다. 지수 계산에는 의류, 주택, 가정 서비스, 건강, 교통, 통신, 레크리에이션 및 문화, 교육, 호텔 및 식당, "기타"가 포함됩니다. 이 CPI 유형에는 에너지와 가공되지 않은 식품이 포함되지 않습니다. 같은 달 동안 가격이 크게 변동할 수 있기 때문입니다.
CPI는 유로 지역의 각 주에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음 Eurostat는 승인된 방법론에 따라 수집된 데이터를 소비자 가격 조정 지수(HICP)로 컴파일 CPI m/m은 원래 조정되지 않은 가격의 표본을 기반으로 계산됩니다.
CPI는 은행들이 향후 금리 결정 및 기타 통화 정책 조치의 벤치마크로 사용하는 인플레이션 평가의 핵심 지표입니다. CPI가 ECB의 목표 인플레이션 수준을 유지하고 있기 때문에 지수가 유로 시세에 미치는 영향은 보통 크지 않다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 소비자 물가 지수(CPI) excl. 에너지 및 미처리 식품 m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
