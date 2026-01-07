마킷 캐나다 제조 구매관리자 지수(PMI)는 지정된 달에 캐나다 산업 분야의 비즈니스 조건 변화를 보여줍니다. 이 지표는 제조업 400여 개 민간기업에 근무하는 구매담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 경영 상황의 변화를 가장 먼저 알아차린 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

응답자들은 생산, 신규 주문, 공급업체 인도, 재고 수준 및 고용 환경의 다섯 가지 주요 매개변수에 대해 인터뷰 조사 참여자들은 상대적인 추정치, 즉 수치가 증가했는지, 감소했는지 또는 변하지 않았는지 여부를 제공합니다. PMI는 종합 지수로서, 신규 주문 - 0.3, 출력 - 0.25, 고용 - 0.2, 공급업체 납품 시간 - 0.15, 구매 품목 재고 - 0.1 등 5가지 개별 지수가 있습니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 제조 분야에 대한 운영 정보를 제공합니다. 생산과 물가상승률의 선행지표라는 해석이 나옵니다. 제조업 PMI 성장은 시장 상황이 좋다는 것을 보여주는 것으로 캐나다 달러화에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

